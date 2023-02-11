 

Мнение: Ого! Денисов!

11.02.2023, 3:46, Разное
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Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов призвал Путина остановить спецоперацию. Денисов сообщил, что он даже записал видеооборащение к президенту России, в котором был готов встать на колени, лишь бы глава государства отозвал войска и остановил войну. Это видео он предлагал СМИ, но никто не стал его публиковать. Комментируя события 24 февраля, Денисов рассказал, что был в тотальном шоке от произошедшего, не мог нормально есть и спать. «Я очень восприимчивый человек… Я муху, если можно так сказать, убить не могу. Но для меня эти события — катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть», — заявил экс-капитан (Brief)

Ого! Ну что ж – неожиданно и достойно. Разве только – на колени вставать не надо. Не стоят того эти скоты.

Источник: Размышления вольного социолога


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