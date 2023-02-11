Самый простой способ сделать элегантнее любой наряд: как вписать в образ ремни с большими пряжками – свежий тренд весенне-летнего сезона-2023

С помощью большой пряжки на ремне можно сделать даже самый простой наряд более эффектным. Этот трюк возвращается, и почему бы его не применить в своем стиле? С помощью широкого ремня и большой пряжки можно подчеркнуть фигуру и продемонстрировать, что вы следите за модой.

У массивных пряжек есть множество преимуществ, но одно из главных заключается в том, что ремни с ними подходят под разные типы фигур. Новомодный тренд оценят девушки и женщины всех возрастов и предпочтений в моде.

Поверх пиджака

С помощью большой пряжки на ремне можно дополнить жакет, который не предусматривает пуговиц. С помощью одного простого движения вы можете превратить ваш наряд в стильное сочетание. Жакет при этом должен быть сдержанным, а вот в случае с ремнем не нужно себя ограничивать, выберите экстравагантную модель.

Сочетайте с мешковатым свитером

Большой ремень – идеальное решение для мешковатого бесформенного свитера. Все это можно дополнить брюками с высокой талией. Проявите творческий подход и используйте интересные цвета, которые будут сочетаться между собой. Это может быть, например, светло-голубой и фиолетовый.

Коротко и мило

Если шорты кажутся вам слишком повседневными, пряжка на ремне позволит сделать их предметом гардероба, которым вы будете гордиться. Выберите металлическую пряжку и сочетайте ее с кожаным ремнем.

Винтаж

Многие ценят винтажные вещи. Если у вас есть платье в стиле ретро, обязательно дополните его ремнем. Поиграйте на контрасте цветов. Даже белое платье, которое смотрится таким нежным, можно оттенить широким ремнем черного цвета.

Завязывайте!

Когда дело доходит до широких ремней, пряжку можно создать и самостоятельно. Почему бы ею не быть банту, который вы завяжете из кожаного ремня? Это позволит эффектно подчеркнуть талию, а сам пояс вы сможете сочетать с любым повседневным нарядом.

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Со стильным платьем

Если дополнить стильное платье широким ремнем, сочетая при этом в образе серый и черный, это подчеркнет вашу элегантность и строгость. А значит, такой наряд одновременно подходит и для повседневных дел, и для офиса.

Классическое сочетание: черный и красный

Какое сочетание цветов можно считать еще более классическим, чем красный и черный? Это платье с запахом будто специально создано для красного ремня с ультраширокой пряжкой. Ее металлический блеск создает оживление образу.

Индивидуальность

Сделайте свой образ по-настоящему индивидуальным, дополнив черную кофту и прямые брюки широким ремнем с золотой пряжкой, которая сама по себе является украшением. И в этом случае монохромный наряд черного цвета вовсе не кажется таким незаметным.

Яркие акценты

Если вы умеете сочетать цвета между собой, стоит создать неповторимый образ, где будет все: и элегантность, и гламур, и шик, и неповторимость. Все это прекрасно описывает стиль, который предполагает черное платье с оборками и разноцветными вставками в обрасти горловины и декольте, черно-бежевые босоножки и, конечно же, широкий ремень бирюзового цвета с уникальной стальной пряжкой, которая так подчеркивает тонкую талию.