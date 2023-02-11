Скандалы: В России место психологов всё чаще занимают самозванцы и аферисты

Повышение спроса на эти услуги повлекло увеличение предложения – в том числе со стороны шарлатанов, не имеющих профильного образования и компетентности

У россиян значительно выросла потребность в психологической помощи. Псевдоврачи на рынке психологических услуг заняли место квалифицированных специалистов, которых, по словам экспертов, в России дефицит.

Светлана из Самарской области решила обратиться за психологической помощью после того, как столкнулась с рядом стрессовых ситуаций.

– Я изучала разные предложения, сейчас помощь психологов и психотерапевтов очень дорогая. Например, два специалиста из Москвы предлагали мне свои услуги онлайн за 10–15 тысяч рублей за два часа общения. Для меня это дорого, и я нашла какого-то молодого психолога. Он представился Павлом и попросил за консультацию полторы тысячи рублей, – рассказала она «Октагону».

Уже в середине консультации девушка заподозрила, что имеет дело с непрофессионалом:

– Павел просто говорил мне: «Ну чего ты волнуешься? Жизнь прекрасна и удивительна». Живи и радуйся, в общем. Никаких особых советов не дал, пустая болтовня. Сказать честно, такая консультация мне ничего не дала, я и сама могу подобные приёмы проводить.

После сеанса девушка попросила Павла прислать копии своих дипломов и сертификатов, о которых он рассказывал. Но тот на сообщения клиентки не ответил, а затем заблокировал Светлану во всех мессенджерах.

Месяц – и ты психолог

Согласно результатам исследования фонда «Общественное мнение», 53 процента россиян в настоящее время испытывают тревогу, в то время как спокойствие ощущает 41 процент. 53 процента опрошенных ответили, что сегодня у их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение.

Спрос на психологические услуги в России начал расти по экспоненте с начала пандемии, бум затронул в основном мегаполисы. И если в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге – этот рынок уже существовал и активно развивался, то в ряде регионов он стартовал буквально с нуля.

Как сообщила изданию основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева, с начала пандемии и по сегодняшний день в крупных российских городах спрос на психологические услуги вырос в разы: в Волгограде, Челябинске, Казани, Перми, Самаре – в 6–9 раз; в Воронеже, Новосибирске и Екатеринбурге – в 5–6 раз. В Москве спрос увеличился на 120 процентов, в Санкт-Петербурге – на 125 процентов.

По её словам, начало специальной военной операции и частичная мобилизация стали дополнительными драйверами роста рынка: многие поняли, что не смогут адаптироваться к новой реальности без психологической поддержки.

«Рынок за последние три года претерпел три важные трансформации: большинство специалистов перешли в онлайн и научились себя продавать, консультации психологов вошли у россиян в привычку. Повысившаяся доступность психологических услуг не стала гарантией качества», — Светлана Андреева, основатель консалтингового агентства Redoo

Собеседница утверждает, что ключевая проблема в России – отсутствие сертификации и лицензирования психологов, нет чётких профессиональных стандартов:

– В отличие от Запада, где доступ к пациентам психолог получает только после многолетнего интенсивного обучения, многократного подтверждения квалификации и обязательной регулярной супервизии, у нас психологом может называться любой человек с любым высшим образованием, если он прошёл за несколько месяцев переподготовку в рамках допобразования. Для клиентов таких горе-психологов качество консультаций обратно пропорционально полученному вреду. То же самое с выпускниками психологических факультетов по первому высшему образованию: получив диплом, они сразу получают возможность вершить судьбы людей. И чем ловчее умеет себя продавать новоиспечённый психолог, тем больше у него шансов привлечь клиентов.

При этом доказать, что некорректная психологическая помощь навредила человеку, очень трудно.

Клинический психолог, глава Ассоциации практиков телесно-ориентированной терапии для здоровья и благополучия человека Марина Бондаренко подтвердила: на Западе психологи не могут работать без лицензии, а её получение – результат как минимум десятилетнего обучения.

– Психология – одна из профессий, где важна приверженность этическим стандартам профессии, постоянное повышение своего мастерства. Это большие затраты – и финансовые, и временные. Однако поскольку у нас нет чётких стандартов, то подготовка каждого специалиста остаётся на его совести. И возникает большой соблазн пройти по кратчайшему пути, – пояснила она.

На российском рынке много «специалистов», которые начинают практиковать после какого-либо тренинга, начального модуля обучающей программы или даже месячных курсов переквалификации.

Такие люди не имеют достаточной базы для оказания качественных услуг и могут причинить вред клиентам, не говоря уже о том, что они дискредитируют профессию психолога, считают эксперты.

– Однако зачастую именно эти «психологи» и «коучи» умеют отлично себя продавать, но, к сожалению, поговорка «не всё то золото, что блестит» здесь очень уместна, – добавила Марина Бондаренко.

Лжепсихологи пользуются стремлением клиентов сэкономить на услуге и предлагают консультации за 500 или 1 тыс. рублей, обещая за один сеанс решить все проблемы.

– Ко мне приходят в работу клиенты от таких «чудо-психологов», с усугубившимися травмами и привнесёнными «экспертом» проблемами. В итоге работа занимает больше времени и сил, чем если бы клиенты сразу попали в надёжные руки профессионала, – резюмировала собеседница издания.

В поисках жертвы

Многие россияне готовы довольствоваться помощью случайных «профессионалов» или даже мошенников. Однако клинический психолог Павел Пономарёв не видит в этом ничего удивительного: сказывается отсутствие государственной политики и поддержки в решении психологических проблем населения. Психологическая помощь развивалась в большей степени в Москве, но и она была значительно сужена. К тому же у некоторых людей сильно неверие в то, что с проблемой можно справиться с помощью психолога, либо даже бессознательное нежелание её решать.

– По этой причине человек ищет взаимопонимания и поддержки у случайных людей. Хочет найти кого-то, кто находился или находится в подобной ситуации, и обращается к людям с такими же проблемами – например, на форумах, где подпадает под опасное влияние со стороны мошенников, – объяснил эксперт.

Павел Пономарёв советует работать только с тем терапевтом, личностные характеристики которого позволяют чувствовать себя комфортно и безопасно, и избегать специалистов, не проявляющих обычной вежливости, или тех, кто слишком рьяно выдвигает экстравагантные идеи и требования.

Реальной альтернативой психологам сегодня стали священники – многие из них тоже заметили, что частота обращений к ним прихожан со своими тревогами ощутимо увеличилась.

– Священники, если у них нет специального образования, не претендуют на то, чтобы быть «психологами». Наше дело – это «душепопечение», то есть выслушать человека, помолиться вместе с ним, попробовать посмотреть, каким образом происходящее соотносится с христианскими мировоззрением, – поделился с «Октагоном» генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Он подчеркнул, что общение со священником, тем более в контексте исповеди кардинально отличается от общения с психологом, потому что священник в силу таинства священства может говорить от лица Церкви и Бога, и речь идёт прежде всего о нравственной стороне вопроса, о том, что в этой ситуации будет правдиво и свято, а не о том, как решить проблему и избавиться от дискомфорта.

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”