Президент США Байден назвал успехом уничтожение американскими ВС на большой высоте у Аляски летательного аппарата

Президент США Джо Байден назвал успехом то, что американские силы сбили в районе штата Аляска летательный аппарат, который находился на высоте 12,2 тыс. м.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден заявил, что это был «успех», передает ТАСС.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Пентагон на протяжении последних 24 часов отслеживал на большой высоте объект в воздушном пространстве Аляски. По его словам, объект летел на высоте 40 тыс. футов (12, 1 тыс. м) и представлял обоснованную угрозу безопасности для гражданских самолетов.

Кирби сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в целях предосторожности и по рекомендации Пентагона отдал приказ ВС США сбить объект, что они и сделали, когда тот находился над американскими территориальными водами, которые сейчас покрыты льдом. По словам представителя Белого дома, истребитель Северного командования ВС США сбил объект в американском воздушном пространстве и над территориальными водами США.

Он добавил, что США рассчитывают поднять обломки уничтоженного летательного аппарата, который был намного меньше сбитого китайского аэростата. Представитель Белого дома указал на отсутствие признаков того, что аппарат мог маневрировать, вероятно, он мог быть беспилотным. При этом Кирби добавил, что США не знают, какой стране принадлежал объект.

Ранее Белый дом объявил, что ВС США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат, обломки которого упали на покрытые льдом морские пространства.

—