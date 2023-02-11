 

Пентагон: Сбитый над Аляской летательный аппарат был размером с небольшую машину

11.02.2023, 2:30, Новости дня
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США не располагают данными о происхождении и возможностях сбитого над Аляской летательного аппарата, объект был размером с небольшую машину, не был схож по габаритам или форме со сбитым 4 февраля у Южной Каролины аэростатом, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Представитель Пентагона сообщил, что 9 февраля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) обнаружило радаром объект, который находился на высоте 40 тыс. футов и представлял угрозу для безопасности гражданской авиации. По его словам, обнаруженный над Аляской аппарат был сбит истребителем F-22, командование начало операцию по поиску обломков, передает ТАСС.

Райдер уточнил, что объект был размером с небольшую машину, не был схож по размеру или форме с разведывательным аэростатом, который был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля. Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что, по предварительным данным, объект не был способен самостоятельно маневрировать, в отличие от сбитого китайского аэростата. Позднее Райдер отметил, что аппарат точно не являлся пилотируемым. При этом он отметил, в Пентагоне не располагают другими деталями об аппарате, включая какие-либо данные о его возможностях, назначении или происхождении.

Ранее Белый дом объявил, что Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат, обломки которого упали на покрытые льдом морские пространства. Президент США Джо Байден назвал уничтожение летательного аппарата успехом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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