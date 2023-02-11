Мнение: Украина не услышала Медведева?

Times написал: «Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму…. Сейчас ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено».

Речь идет об отправке на Украину противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль (это 240 км), которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также упоминаются так же авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль (примерно 563 километра).

Источники газеты в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает подобный сценарий.

Выходит, что Украина не услышала зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который еще 4 марта заявил: «при ударах по Крыму Украину ждут удары возмездия, а не переговоры».

Дословно: «Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет – будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина» (отсюда).

Выходит, что Украина не услышала предупреждение Медведева? Проигнорировала?

Фотография отсюда

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