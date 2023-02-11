 

Байден решил запросить в Конгрессе США крупнейший в истории военный бюджет

11.02.2023, 1:10, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, сообщили местные СМИ.

По данным Politico, в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые значительно сократились ввиду регулярно поставляемой военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

Как отмечает газета, в правительстве «очень близки» к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета, который планируется включить в общий бюджетный запрос на следующий финансовый год и представить в марте.

«Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что Конгресс одобрил в прошлом году», – сообщил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.

Напомним, Байден подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов, согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание РФ в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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