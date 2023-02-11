Путин: Показатели ВВП за 2022 год будут выше расчетных

Показатели российского валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2022 года могут оказаться выше, чем предполагалось по предварительным расчетам, сообщил президент Владимир Путин.

«2022 год в целом в РФ будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», – сообщил президент в ходе поездки в Архангельскую область и встречи с главой региона Александром Цыбульским, передает ТАСС.

Так президент отреагировал на доклад губернатора о росте показателя валового регионального продукта (ВРП).

Напомним, Путин в пятницу прилетел в Архангельскую область, он посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Глава государства заявил о необходимости выстраивания стратегического вектора развития лесопромышленного комплекса.

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