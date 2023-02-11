 

Путин: Показатели ВВП за 2022 год будут выше расчетных

11.02.2023, 1:10, Новости дня
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Показатели российского валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2022 года могут оказаться выше, чем предполагалось по предварительным расчетам, сообщил президент Владимир Путин.

«2022 год в целом в РФ будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», – сообщил президент в ходе поездки в Архангельскую область и встречи с главой региона Александром Цыбульским, передает ТАСС.

Так президент отреагировал на доклад губернатора о росте показателя валового регионального продукта (ВРП).

Напомним, Путин в пятницу прилетел в Архангельскую область, он посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Глава государства заявил о необходимости выстраивания стратегического вектора развития лесопромышленного комплекса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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