 

Врио главы ДНР Пушилин: Применение украинской стороной химического оружия стало системным явлением

11.02.2023, 1:10, Новости дня
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Увеличилось число сообщений от командиров на угледарском, артемовском, майорском направлениях о применении украинской стороной химического оружия, это системное явление, а не единичные случаи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что увеличилось количество сообщений от командиров на угледарском, артемовском, майорском направлениях о применении противником химического оружия – зафиксированы факты применения данного вида боеприпасов, которые сбрасываются с беспилотников по нашим позициям. Он подчеркнул, что это системное явление, а не единичные случаи, передает ТАСС.

Врио главы ДНР рассказал, что в результате воздействия химических веществ, применяемых украинскими военными, у пострадавших наблюдаются раздражение слизистой, кашель, общее недомогание. Он уточнил, что летальных случаев пока нет, но определенные «неудобства» это представляет. Эксперты пока не установили, какое именно химическое вещество применяют украинские военные, однако специалисты работают над этим.

Напомним, в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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