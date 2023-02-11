Жертвы Волочковой – Личное мнение

Красота требует жертв, и опыт Анастасии Волочковой это доказывает. У королевы бань и шпагатов прошло очередное представление, которым Настя осталась довольна, хотя и повредила свой рабочий инструмент.

В том смысле, что ногу повредила — для балерины шпагатов это главное.



Фото: Соцсети

«Я еще умудрилась об клетку удариться сегодня, у меня так нога болит, кровища шла сильно»

Ну вы предоставляете, да? Кровища льётся, но Настя дарит себя зрителю.

Недолго думая, Волочкова не только рассказала всё, но и показала:

«Балерина перед камерой сняла пуанты и показала след от удара — даже под плотным чулком была видна большая рана на ноге. Потом она решила продемонстрировать публике бледные пальцы, измученные годами танцев, да еще и крупным планом. И в конце ими звонко хрустнула», — красочно рассказывают на Пятом канале.

Большая рана. Бледные пальцы. И ка-а-ак хрустнула ими! Но главное, что представление всё-таки прошло успешно.

Вы, конечно, можете снова смеяться, но я бы не советовала. Настя — молодец. Вместо того, чтобы выйти на пенсию, продолжает нас радовать всем — и танцами, и шпагатами, и вообще. И это, несмотря на то, что бледные пальцы хрустят.

Кто ещё вот так же готов жертвовать собой, чтобы повеселить зрителя?

Вспомнилась тут Ольга Орлова — опять жалуется. На работу через две недели выходить, а у неё снова проблемы — скинула всего 4 кг после родов.

«Всего четыре килограмма. Да, не на этот результат я рассчитывала.

Выйду через пару недель. У меня же работа не двенадцать часов в день. Ну что, отъеду, проведу „лобное“ и „теты“, и вернусь домой», — рассказывает Орлова.

Оля, ау! Бери пример с Волочковой! Твоя ровесница, а как пашет!

Кто вам ближе — трудоголик Волочкова или жалующаяся Орлова?

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