 

Путь в Европу будет долгим — Stuttgarter Nachrichten предостерёг украинцев от нереалистичных ожиданий

11.02.2023, 0:35, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Брюссель не только для того, чтобы поблагодарить европейцев за военную помощь и повторить требование о поставке нового вооружения, пишет Stuttgarter Nachrichten. Он также хочет, чтобы его страна стала членом ЕС. Но поспешное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз породило у её граждан «нереалистичные ожидания». В действительности путь «Киева в Европу будет долгим», предупреждает автор статьи Кнут Крон.


AP

Во время своего визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране каждый день умирают люди, чтобы остальная Европа могла жить в мире, пишет Stuttgarter Nachrichten. И в Евросоюзе это понимают. Поэтому европейцы и помогают Киеву деньгами, оружием и боеприпасами. «Цель ясна: Украина не должна проиграть в этих боевых действиях», — объясняет автор статьи Кнут Крон.

Но Зеленский приехал в Брюссель не только для того, чтобы поблагодарить за помощь, а также повторить своё требование о необходимости поставке Киеву современного оружия в преддверии возможной новой атаки России. Он хочет, чтобы его страна стала членом ЕС. И европейские политики вроде бы готовы открыть двери, но неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз порождает у её граждан «нереалистичные ожидания».

Предоставление этого статуса было политическим решением, объясняет Кнут. Его цель — указать Украине путь в будущее и послать чёткий сигнал России. Но путь «Киева в Европу будет долгим». Есть большое количество препятствий, из-за которых процесс вступления в союз может затянуться на многие годы.

После окончания боевых действий на Украине должен начаться долгий и кропотливый процесс реформирования страны. Перед вступлением нужно будет выполнить большое количество условий, изменить тысячи законов и нормативных документов. К примеру, одними из предпосылок для вступления в союз является функционирующая правовая система и принцип разделения властей, к тому же должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях.

Также необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. И ЕС не может отказаться от этих критериев, ведь от них зависит функционирование и, соответственно, выживание союза, заключает Кнут.


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