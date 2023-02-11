«Неконтролируемый» получил «безумный» срок

Экс-губернатора Сергея Фургала приговорили к 22 годам строгого режима, однако мотивы судьи пока не озвучены.



Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Люберецкий городской суд на выездном заседании в Мособлсуде приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам строгого режима по делу о заказных убийствах.

Остальные фигуранты дела также получили значительные сроки. Бывшему помощнику экс-губернатора Андрею Карепову назначен 21 год заключения, предпринимателю Андрею Палею — 17 лет, бывший инспектор службы безопасности аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.

Судья Геннадий Цой огласил приговор без мотивировочной части, указав лишь, по каким статьям суд считает вину подсудимых доказанной, и назначил им сроки. Фургал эмоционально отреагировал на итоговое решение. «Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно <…> Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — сказал он.

2 февраля присяжные признали Фургала и трех других фигурантов дела виновными в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах бизнесмена Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах на территории Амурской области и в Хабаровске. Преступления в отношении Зори и Смольского, по версии обвинения, были совершены на почве передела бизнеса, связанного с торговлей металлоломом. Булатова же якобы убрали как ненужного свидетеля. Коллегия решила, что Фургал, Карепов и Палей не заслуживают снисхождения. Его заслужил, по мнению присяжных, лишь Кадыров, у которого, как утверждает защита, онкологическое заболевание.

Обвинение утверждает, что в 2004 году Фургал и его партнер по бизнесу Николай Мистрюков создали группировку для убийства конкурентов.

В ноябре 2019 года Мистрюков был арестован и содержался под стражей в московском СИЗО «Лефортово» и жаловался, что, страдая онкологическим заболеванием, не получает необходимых лекарств. В 2020 году он дал показания против Фургала, и его перевели под домашний арест. Дело Мистрюкова выделено в отдельное производство.

Как следует из материалов дела, изученных в суде, Палей и Кадыров были исполнителями преступлений, а Карепов — организатором. Еще один предполагаемый организатор — хабаровский криминальный авторитет Михаил Тимофеев — объявлен в розыск.

Суд квалифицировал действия подсудимых как покушение на умышленное убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и убийство (ч. 2 ст. 105 УК). Кроме того, Фургал и Карепов были признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК). По последней статье срок давности истек, однако подсудимые отказались от прекращения дела в этой части. В ходе прений сторон гособвинение требовало для Фургала срок в 23 года лишения свободы, трех других фигурантов прокуроры предложили осудить на сроки от 10,5 года заключения до 22 лет заключения.

В ходе судебного процесса, который длился с 11 мая 2022 года в здании Мособлсуда, никто из подсудимых вину не признал. Сергей Фургал неоднократно заявлял, что считает свое дело заказным.

По мнению бывшего губернатора, его убрали по двум причинам: он был «неконтролируемым» руководителем региона от партии ЛДПР, кроме того, в основе рассматриваемого дела лежал хозяйственный конфликт.

Адвокаты просили своих подзащитных полностью оправдать. В последнем слове Фургал назвал запрошенный ему срок «безумным».

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

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