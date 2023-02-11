 

Акварельные ногти: маникюрный тренд, который легко повторить самостоятельно

11.02.2023, 0:20, Разное
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Акварельные ногти, которые похожи на витраж, готовятся стать следующим трендом в маникюре. И что в них является самым лучшим, так это то, что они могут выглядеть несовершенно, будто цвета краски просто перемешаны между собой.

Для того чтобы создать этот нейл-арт, нет необходимости посещать салон и тратить деньги.

Особенности создания

Если вы хотите создать этот маникюрный тренд, вам нужно использовать чистый холст в виде своих ногтей, которые покрываются лаком одного нюдового цвета. Можно использовать, например, розовый.

Для того чтобы добиться эффекта акварели, нужно использовать жидкие лаки, которые будет легко смешать между собой.

Рекомендации

Для того чтобы получить идеальный рисунок, нужно использовать тонкую кисточку, с помощью которой вы сможете создать на поверхности ногтей волнистые формы. Нанесите на ногти несколько точек разноцветных лаков и попробуйте их соединить.

Но смешивать слишком сильно не стоит, ведь тогда на ногтях получится грязное пятно.

Вы можете использовать просто неограниченное количество цветов, это позволит получить уникальные рисунки, которые не похожи между собой.

Уникальность рисунка заключается еще и в том, что на каждом ногте будет свой узор, который не похож ни на один другой.


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