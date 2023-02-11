Задабриваем кролика в 2023 году: делаем тематический новогодний венок (инструкция и фото)

Наступил Новый год, символом которого является кролик. Чтобы задобрить тотемное животное на ближайшие 12 месяцев, рекомендуется сделать украшение в виде этого животного. Такой эффектный декор в стиле рустик станет изюминкой любого интерьера.

Техника работы

Пенопластовый круг оберните широко лентой по всей окружности.

Лента должна быть тканевой, желательно коричневого цвета (чтобы декор соответствовал стилю рустик).

Из белой бумаги вырежьте две детали в виде листика. Это будут ушки кролика. Вырежьте из розовой бумаги две детали такой же формы, но чуть поменьше размером, приклейте в середину белых деталей.

Возьмите белый пластмассовый шарик, приклейте кролику глазки (такие вещицы можно найти в магазинах для рукоделия). Из розовой бумаги вырежьте небольшой круг и приклейте под глазками. Это нос.

С помощью клеевого пистолета прикрепите к пластмассовому шарику ушки. Нарисуйте черным маркером рот. Голова кролика готова. Ее прикрепите к круглому основанию, обернутому лентой.

Из белой бумаги вырежьте кролику лапки и прикрепите к круглому основанию. Передние лапки будут находиться под головой кролика, а задние — чуть левее и чуть правее. Можете добавить дополнительный декор в виде бантика.

Привяжите кусок бечевки к верхней части каркаса, чтобы венок можно было повесить на дверь или стену.