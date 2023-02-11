Скандалы: «Думала не выживу»

Как коллекторы-иностранцы из «М.Б.А. Финансы» кошмарят в России должников

В Госдуме РФ обсуждают запрет коллекторов из-за массовых жалоб на их жёсткие методы. Среди крупнейших игроков на рынке взыскателей — агентство «М.Б.А. Финансы». Чем оно известно и кто им владеет?

Как работают коллекторы «М.Б.А. Финансы»

— Сначала звонили моему мужу, он им объяснялся. Его не слушали, а попросту вымогали деньги самыми непристойными словами и угрозами. Потом стали звонить мне и с первых секунд принуждали к срочной оплате, прямо здесь и сейчас, а то будет плохо всем, —на специализированном портале рассказывают про опыт общения с коллекторами из «М.Б.А. Финансы»,

— Такая же ситуация. Уже с сердечным приступом побывала в больнице. Думала не выживу. Но на мба есть управа! Я никогда не думала записывать разговоры с ними. Но дочь записала один мой разговор с ними на диктофон. Его хватило для приложения к жалобе в фссп. Теперь кредитор сотрудничает со мной. Договорились о рефинансировании, — сообщает другая «подопечная» «М.Б.А. Финансы».

За коллекторским агентством «М.Б.А. Финансы» в России тянется недобрая слава. Огромное количество жалоб в Интернете. Средняя оценка — кол. Если верить отзывам, под давлением организации часто оказываются даже не должники и их родственники, а посторонние люди, чей телефон оказался в базах по ошибке.

— Звонят по десять раз на дню. Набрали даже 96-летнему прадеду мужа. Дают лживую юридическую информацию. Хамят, пугают. Взломали мою телефонную базу и разослали сообщение всем с требованием напомнить мне про долг — рвут и мечат должники.

Из-за допускаемых коллекторами нарушений — унижают достоинство, частят со звонками и пишут незаконные сообщения — Служба судебных приставов регулярно привлекает агентство «М.Б.А. к административной ответственности. Одно из дел закончилось штрафом… 55 тысяч рублей.

Коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» неоднократно признавалось лидером отрасли в нашей стране. Штат насчитывает около шестьсот сотрудников. Годовая выручка колеблется на уровне миллиарда рублей. В портфолио десятки выполненных госконтрактов по взысканию долгов суммарно на полтора миллиарда.

Сердце «М.Б.А. Финансы» — это call-центр в Брянске, откуда каждый день исходят десятки тысяч звонков и СМС должникам. Операторам call-центра «М.Б.А. Финансы», а работают там преимущественно женщины, за их непростую работу платят скромно. По данным портала Headhunter, от 22 600 рублей до вычета налогов.

Кто управляет «М.Б.А. Финансами»

Коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» можно назвать российским весьма условно. Его материнская компания — M.B.A. Empire — была основана четверть века назад в Чехии местным жителем. В нулевых – десятых она разрослась до глобального холдинга с филиалами в США, Бразилии, Мексике, Филиппинах, Индонезии, Индии, Китае, Казахстане, Словакии, Украине, Румынии, на Кипре и в России. К финансовой группе также относятся несколько структур, зарегистрированных в юрисдикции Англии. Головной офис перенесли в Сингапур.

«М.Б.А. Финансы» возглавляет 43-летний Фёдор Вахата. Судя по базе СПАРК, у него двойное гражданство — Чехии и Украины. Он в холдинге давно. Изначально трудился в чешской материнской компании, но в конце нулевых был командирован открывать российский филиал.

Чешский коллектор осел в России. У него появилась москвичка-жена, их дети пошли в столичные школы. Интересно, что наследникам он дал свою фамилию, но супруга видоизменила её на наш манер, став по паспорту Марией Вахатовой.

В разгар пандемии жена взыскателя Мария Вахатова основала в Иванове «ВПК-Капитал» — «профессиональное инвестиционное коллекторское агентство». Чистая прибыль свыше 90 миллионов рублей. Ещё Вахатова учредила фирму «Инфохаб», которая продаёт программное обеспечение для сбора данных о людях. Скорее всего, Марию попросил оформить на себя эти компании муж. Она сама фотограф и бизнесом не занимается.

Зарубежные регистры указывают, что Фёдор Вахата прописан в карловарском городе Соколове в скромном доме. Поинтереснее недвижимость в Соколове есть у его отца — апартаменты в благоустроенном ЖК. В Москве семья коллектора с недавних пор обживает четырёхкомнатную квартиру в доме на Рублёвском шоссе — аналогичное жильё стоит на вторичке до 30 миллионов рублей.

Фёдор Вахата не кажется богатым человеком. Куда успешнее выглядит его оставшаяся в Чехии сестра — активист местного евроскептического движения «Триколор». Она занимает добротный особняк на первой линии реки Эльбы в респектабельном городке Седлчанки. Вокруг замки и цветочные поля.

Кто владеет «М.Б.А. Финансами»

В настоящее время российскими «М.Б.А. Финансами» владеет казахское одноимённое предприятие, которое находится в Астане. Оно, в свою очередь, принадлежит 44-летнему Виктору Докучаеву — живущему на Кипре бизнесмену с двойным гражданством — Чехии и Казахстана. Наличие у него паспортов двух иностранных государств подтверждает база СПАРК.

Докучаев родился в чешском городе Ческе-Будеёвице. Отец был театральным режиссёром, мать — аудитором и, по некоторым данным, судебным приставом. У Докучаева дипломы двух престижных чешских университетов. Он трудился на руководящих постах в eBankа, крупнейшем электронном банке Чехии, и в SM-Market, лидере розничной торговли Казахстана. Накануне десятых годов он устроился топ-менеджером в чешское коллекторское агентство M.B.A. EMPIRE, где взял на себя развитие российского сектора. Работу он выполнил хорошо, вскоре его сделали совладельцем и председателем совета директоров всего международного холдинга.

В торговом реестре Чехии указано несколько адресов Докучаева. В Ческе-Будеёвице он был прописан в двухэтажном особняке на Jírovcova и в апартаментах многоквартирного дома на Dvořákova. Первая недвижимость целиком принадлежит основанной Докучаевым компании AZP Consult s.r.o., вторая — его вероятной родственнице, которая может быть сотрудницей чешской службы безопасности отдела защиты секретной информации полиции. В Праге Докучаев занимал квартиру в историческом здании с красивым фасадом на улице Komunardů.

Отец Докучаева живёт в коттедже в чешской общине Нупаки на улице Šeříková.

Супругу себе Виктор Докучаев нашёл в Брянске. У пары есть сын школьного возраста. В прошлом и позапрошлом годах семья избавлялась через портал Avito от старого имущества, оставшегося на малой родине жены. Так, за 6,3 миллиона рублей был продан добротный таунхаус с дизайнерским ремонтом. Похоже, что последние несколько лет Докучаевы живут на берегу моря в городе Пафос на Кипре. Об этом свидетельствуют их соцсети.

Как выяснил Лайф, Виктор Докучаев ещё связан с российской фирмой «Фэирдип финанс», которая какое-то время входила в составленный ЦБ РФ список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Банкет для коллекторов

17 февраля пройдёт всероссийский съезд Клуба покупателей и продавцов просроченной задолженности. Это ежегодная отраслевая конференция, организуемая Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств. После официозной части будет пышный банкет и розыгрыш ценных призов. Встреча состоится в Omega Rooftop — это концептуальная панорамная площадка на крыше универмага «Цветной» в Москве. Коллекторов «М.Б.А. Финансы» наверняка пригласили: они члены клуба.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”