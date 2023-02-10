Число погибших в Турции выросло почти до 20 тысяч

Число граждан, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 19 875, а ранения получили 79 717 человек.

Об этом информирует турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА «Новости».

В Сирии число жертв землетрясения возросло до 1387, сообщил Минздрав страны в соцсетях, а число пострадавших на данный момент составляет 2326.

Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже случилось еще одно магнитудой 7,6. Последствия подземных толчков отразились на 10 провинциях Турции, а также на ряде других стран. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.

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