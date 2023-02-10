Глава ДНР Пушилин указал на нерациональность Киева в попытке удержать Артемовск

Украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Киевские власти тянут время, они не руководствуются необходимостью сохранения жизней собственных бойцов, для этого целесообразно было бы отойти на более укрепленные позиции, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.

«У них такая возможность есть, но они этим не пользуются», – заключил врио главы республики.

Ранее в пятницу Пушилин сообщал, что российским штурмовым отрядам удалось закрепиться в северной части Артемовска.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.

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