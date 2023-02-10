 

Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля

10.02.2023, 23:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

11 февраля православные христиане вспоминают Лаврентия Печерского. Свое прозвище святой получил, потому что служил в Киево-Печерской Лавре, а точнее, в пещерах под обителью, где покоятся мощи печерских подвижников. Преподобный обладал даром исцеления, его считали лекарем глазных заболеваний.

После смерти тело Лаврентия было погребено в тех же пещерах под монастырем. Как оказалось, чудотворные мощи преподобного являются нетленными. Житие святого Русской православной церкви относится к XII веку.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

На Руси считали, что негативные мысли, высказанные человеком в Лаврентьев день, могли обернуться против него самого, поэтому нельзя было злиться на окружающих, оскорблять кого-то и даже сплетничать. Кроме того, не рекомендовалось 11 февраля брать в руки нож и другие острые предметы. Считалось, что они могут привлечь нечистую силу.

На стол нельзя было подавать мясо – наши предки в день памяти святого ели рыбу. К слову, от приглашения в гости не принято было отказываться. Женщины хоть и готовили для гостей, но иным трудом заниматься им было запрещено.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

11 февраля наши предки посвящали вопросам здоровья, ведь Лаврентий Печерский славился даром исцеления. С утра можно было сходить в храм и помолиться об излечении глазных заболеваний. А вечером было принято ходить в гости. Считалось, что Лаврентьев день – отличное время для решения финансовых проблем. Особенно внимательно нужно было относиться ко снам. По традиции, дурные сновидения предупреждали об опасности. Ветренная погода говорила нашим предкам о дождливом лете.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02.22 / Макрон и Путин договорились о возобновлении работы в «Нормандском формате»

11.11.20 / Мнение: Байден обойдется без поздравлений от России

05.02.21 / «Марш побежденных» – арестованных протестующих проведут под конвоем по центру Москвы

10.11.22 / Застой народов

24.01.23 / Сумма с несколькими нулями: сколько заработал принц Гарри на продаже грязных тайн своей семьи

29.06.22 / Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость

18.12.21 / Розовый или каштановый. Какие оттенки волос актуальны для зимы

30.09.22 / В Москве в автомобиле взорвался газ

21.02.22 / Голодное детство, расставание с Меньшовым и изуродованное лицо: как складывалась жизнь Алентовой

13.01.23 / Мнение: О новом «ультиматуме» Путину… Капитуляция?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика