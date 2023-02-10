Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

11 февраля православные христиане вспоминают Лаврентия Печерского. Свое прозвище святой получил, потому что служил в Киево-Печерской Лавре, а точнее, в пещерах под обителью, где покоятся мощи печерских подвижников. Преподобный обладал даром исцеления, его считали лекарем глазных заболеваний.

После смерти тело Лаврентия было погребено в тех же пещерах под монастырем. Как оказалось, чудотворные мощи преподобного являются нетленными. Житие святого Русской православной церкви относится к XII веку.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

На Руси считали, что негативные мысли, высказанные человеком в Лаврентьев день, могли обернуться против него самого, поэтому нельзя было злиться на окружающих, оскорблять кого-то и даже сплетничать. Кроме того, не рекомендовалось 11 февраля брать в руки нож и другие острые предметы. Считалось, что они могут привлечь нечистую силу.

На стол нельзя было подавать мясо – наши предки в день памяти святого ели рыбу. К слову, от приглашения в гости не принято было отказываться. Женщины хоть и готовили для гостей, но иным трудом заниматься им было запрещено.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

11 февраля наши предки посвящали вопросам здоровья, ведь Лаврентий Печерский славился даром исцеления. С утра можно было сходить в храм и помолиться об излечении глазных заболеваний. А вечером было принято ходить в гости. Считалось, что Лаврентьев день – отличное время для решения финансовых проблем. Особенно внимательно нужно было относиться ко снам. По традиции, дурные сновидения предупреждали об опасности. Ветренная погода говорила нашим предкам о дождливом лете.