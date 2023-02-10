 

SwebbTV – после известий о том, что США взорвали «Северный поток», ЕС пообещал наказать «путинских пропагандистов»

10.02.2023, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ввести санкции против российских «пропагандистов» по просьбе Владимира Зеленского, пишет SwebbTV. Заявление чиновницы прозвучало в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. Примечательно, что очередные антироссийские меры были провозглашены на следующий день после публикации расследования журналиста Сеймура Хёрша, в котором автор обвиняет США в подрыве «Северных потоков».


AP

Правящая элита ЕС нацелилась на преследование тех, кто распространяет российскую «пропаганду» в связи с тем, что такие информационные источники «отравляют общественное пространство в РФ и за рубежом». Об этом в четверг в своём выступлении сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет SwebbTV.

Накануне легендарный журналист-расследователь Сеймур Хёрш сообщил, что именно Соединённые Штаты в сотрудничестве со страной НАТО Норвегией взорвали энергетическую инфраструктуру «Северных потоков» в Балтийском море в сентябре прошлого года. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой она объявила о десятом пакете антироссийских санкций, затрагивающих на самом деле Европу, а не Россию. На этот раз еврочиновница провозгласила борьбу с российскими «пропагандистами», пишет SwebbTV.

Фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни ЕС планирует ввести санкции в отношении ряда политических и военных деятелей. Председатель Еврокомиссии заверила Зеленского, что европейские чиновники прислушались к его словам, когда были на прошлой неделе в Киеве, и теперь «нацелятся» на «путинских пропагандистов», резюмирует SwebbTV.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.21 / Скандалы: Уж схемы близятся, а Германа все нет

08.06.21 / Китайские военные будут отслеживать НЛО при помощи искусственного интеллекта

12.01.21 / Реальный папа: в Сети появилось редкое фото Константина Хабенского и его 13-летнего сына Ивана

15.08.22 / Der Spiegel – «бедные заплатят больше богатых» — мэр Бремена раскритиковал Берлин за антикризисные планы

11.01.22 / Поклонники продолжают беспокоиться о здоровье 50-летнего Андрея Малахова

12.12.21 / Беременная? – Личное мнение

10.11.22 / Раки ошеломляют: мужчины 4 знаков зодиака становятся лучшими мужьями, но это проявляется далеко не сразу

05.08.22 / Блумберг: Белый дом пытается “затормозить” изменения в политике Тайваня

09.10.21 / Песню “Государство” группы Lumen внесли в реестр экстремистских, чтобы защитить молодёжь

24.02.22 / Скандалы: «Любил идеальное белье»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика