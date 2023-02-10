Балканские приключения «Вагнера»

Скандал с вербовкой сербских националистов в ЧВК заставляет власти задуматься о ликвидации агентурной сети российских спецслужб — из-за опасений вооруженных провокаций.

В январе этого года на недавно открытом сайте «RT Балкан» (который публикует контент исключительно на сербском языке) был размещен призыв ЧВК «Вагнер» к гражданам Сербии вступать в их ряды и ехать в Украину.

Этой провокации предшествовало интервью с завербованными сербскими боевиками, опубликованное 14 января в одном из российских экстремистских каналов в Телеграме и во «ВК», в котором утверждается, что немногочисленная группа сербов приехала в подконтрольную РФ часть Запорожской области, чтобы участвовать в боях на стороне российских военных подразделений. Произношение двоих боевиков в масках выдавало в них жителей Белграда.

В тот же день группа сербских правых радикалов (известны актами насилия против мигрантов из Африки и Азии), которая называет себя «Народный патруль», нарисовала герб «Вагнера» в центре Белграда. Важно упомянуть, что представители этой ультраправой организации посетили штаб «Вагнера» в Санкт-Петербурге и фотографировались в нем в ноябре прошлого года, а члены их группы пытались начать беспорядки на границе Сербии и Косово во время кризиса этой зимой.

Со стороны РФ в контактах с группировкой засветились: Александр Лисов, который не один год занимается организацией сети сербских и российских радикалов и является активным функционером партии «Справедливая Россия» (недавно получил официальную позицию в группе «Вагнер»), и Андрей Родионов, руководитель ультраправого движения РУСОВ (официально зарегистрированное в Крыму еще до присоединения к России).

В связи с провокацией «Вагнера», которая, очевидно, является экспонентом российской государственной политики, а никак не «частным предприятием»,

президент Сербии Вучич 16 января в интервью телеканалу Happy рассказал о том, что его возмутили призывы «Вагнера» к гражданам страны, и подчеркнул, что такие действия противоречат законодательству.

После заявления Вучича статья на RT была изменена — теперь в ней рассказывается о российских заключенных, которые решили присоединиться к ЧВК.

Как вообще стала возможной открытая деятельность «Вагнера» на территории европейского государства? Ответ кроется во внешнеполитической стратегии Сербии, в рамках которой она четко определила курс на евроинтеграцию, но использует связи с Россией как аргумент в спорах по статусу Косово. Многовекторную политику Сербии можно сравнить с позицией Белоруссии — это стратегия Лукашенко наоборот, ведь Лукашенко все время ориентировался на Россию, но чтобы получить лучшие условия в рамках этого сотрудничества, он поддерживал и контакты с ЕС в качестве средства давления на Путина (вплоть до 2020 года, когда он подавил гражданские протесты и лишился возможности кокетничать с Западом).

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: IMAGO / Aleksandar Djorovic

Сербские власти (не только администрация Вучича) пользовались той же стратегией, только в этой игре изменили полярность: Сербия устремилась к ЕС и зависела от экономического и политического сотрудничества с Европой, а как рычаг давления на Брюссель использовала Россию.

Тогда почему Путин согласился участвовать в такой игре? Кремль прекрасно представлял реальное положение дел, но РФ открыли «черный ход» на Балканы: ее госкомпании получили контрольный пакет акций сербской нефтяной индустрии и газовой инфраструктуры, российские государственные СМИ открыли филиалы в Белграде (сначала «Спутник», а теперь и RT), и, наконец, российской разведке было позволено построить целую агентурную сеть в Сербии, чтобы потом действовать на территории всего Балканского полуострова.

События, начавшиеся в феврале прошлого года, вынудили забыть белградский шпионский скандал, разразившийся в ноябре 2019-го. Тогда российский агент (фамилия известна редакции. — Ред.) был заснят на камеру в момент передачи конверта с деньгами сербскому чиновнику, чье имя не раскрыто. Можно вспомнить и так до конца не проясненную историю с попыткой государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года, в которой замешаны, в том числе, два раскрытых российских агента (фамилии известны редакции. — Ред.). Они были заочно осуждены решением черногорского суда первой инстанции, но решение было отменено высшим судом из-за процессуальных ошибок, и судебный процесс начат заново в ноябре 2022 года.

На протяжении многих лет поднимается вопрос и о деятельности якобы гуманитарного центра РФ в Нише, который уже неоднократно вызывал обеспокоенность у чиновников Госдепартамента США и послов этой страны в Белграде. Центр создал Сергей Шойгу в 2012 году (на тот момент — министр МЧС) ради улучшения имиджа РФ в Сербии и на Балканах, предполагалась распространять гуманитарную помощь. Но гражданам Сербии известно о существовании центра исключительно потому, что он является объектом расследований журналистов и фигурирует в заявлениях западных дипломатов. Российское государство оказывало существенное давление на власти Сербии, чтобы сотрудникам этого оперативного центра в Нише был предоставлен дипломатический статус, на что официальный Белград так и не дал окончательного ответа.

Стоит задаться вопросом:

почему США не согласны с «гуманитарной» активностью РФ в Сербии, ведь США не воспрепятствовали, например, передаче всей сербской энергетической сферы России? Может быть, потому, что этот центр действительно задуман вовсе не с гуманитарной целью?

Российские агенты заинтересованы не только в том, чтобы курировать не очень значимых балканских политиков, о чем свидетельствует исследование Organized Crime and Corruption Reporting Project, опубликованное на днях. Кроме проплаченных политиков, которые действуют как лоббисты Кремля, российские агенты организуют или финансово поддерживают разные правоэкстремистские организации на территории всех Балкан (особенно православной части полуострова).

С 2014 года сербские радикальные националистические организации отправляли боевиков в восточную Украину. Официальный Белград даже сопротивлялся этому: принял законы, которые запрещают гражданам Сербии участвовать в вооруженных конфликтах на территории других государств в качестве наемников.

И сербские боевики, которые уехали воевать против Украины, не могут вернуться домой из-за опасений ареста. Но эксперты предупреждают: они — прямая угроза безопасности Сербии и Балкан, так как их потенциальные дальнейшие действия в регионе могут курироваться российскими спецслужбами.

Белград. Фото: AP / TASS

Такие же опасения возникли и сейчас, когда «вагнеровцы» стали в открытую действовать в Сербии. Ничто им не мешало действовать непублично, если их целью является только вербовка жителей Сербии и других балканских стран в свои ряды. Но вот сам факт того, что они действуют столь публично, может свидетельствовать о том, что это не просто кампания по вербовке, а намеренная провокация против сербских властей, которые постепенно понижают уровень сотрудничества с Россией и начинают вслух задумываться о введении антироссийских санкций.

Аналитики воспринимают такую активность прокремлевской ЧВК как намек на то, что у боевиков есть возможность устроить какую-либо вооруженную провокацию в Сербии, например на границе с Косово, и опасаются того, что это может привести к еще одной войне в Европе.

Сеть российских агентов среди сербских ультраправых активна уже много лет, но только сейчас, после вторжения в Украину, они выступили открыто в роли разжигателей войны на Балканах (до этого они скрывались за ширмой благотворительных организаций, которые якобы помогали сербам в Косово). Понятна и паника в рядах Вучича и его однопартийцев, ведь США приняли решение официально провозгласить группу «Вагнер» международной преступной организацией, а это означает, что любой контакт с людьми, как-либо связанными с этой ЧВК, повлечет за собой введение санкций. Страхи сербского истеблишмента подогрело и заявление помощника госсекретаря США Дерека Шолле, который обратил внимание на активность «Вагнера» (и российской агентуры в целом) в Сербии и назвал эти действия «неприемлемыми».

Российская агентурная сеть объемна и строилась годами с молчаливого согласия сербских властей. Теперь властям придется вести кропотливую работу по ее нейтрализации, но без привлечения внимания граждан, которые в своем большинстве поддерживают действия РФ (над чем сербская государственная пропаганда до недавнего времени и сама усердно работала).

Александар Джокич,

политолог

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