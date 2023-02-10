Яркие кончики волос снова будут в моде уже весной: идеи модной прически с фото

Запах весны уже можно почувствовать. Но это вовсе не значит, что ее нельзя устроить в своей собственной жизни. Можно попробовать, например, поэкспериментировать с волосами, тем более что яркие кончики волос снова в моде. Прическа в конечном итоге выглядит так, будто вы окунули кончики волос в чан с красивым цветом.

Еще 10 лет назад окрашивание с погружением было популярно, но затем оказалось забыто. В 2023 году, когда о нем уже все забыли, эта идея возродилась. И теперь можно попробовать привнести в свой образ нечто необычное. Эта техника хорошо смотрится и тогда, когда волосы отрастают. Если вы устали от своего естественного цвета, но не хотите красить всю длину, можно окрасить только кончики, которые позже можно будет попросту отрезать.

Начните с малого

Если вы хотите придерживаться своего основного цвета, можно нанести яркую краску только лишь на самые кончики длинных волос. Перед тем как решиться на этот шаг, важно помнить о том, что волосы все равно будут требовать осветления. Это необходимо, чтобы получить наилучшие результаты.

Снежная королева

Насыщенный синий цвет на кончиках волос смотрится очень эффектно. Этот тренд можно сочетать с более светлым оттенком, который можно нанести на всю длину волос. Такой подход подойдет блондинкам. Что касается того, какой тип синего цвета выбрать, решать вам. Можно предпочесть кобальтовый или темно-бирюзовый оттенки. Хорошо будут смотреться и пастельно-голубые кончики.

Белое и черное

Если вы полагаете, что описываемый бренд – это яркие радужные оттенки на кончиках волос, следует рассмотреть и альтернативные варианты. Можно выбрать черную краску, если основной цвет ваших волос светлый. Такой контраст позволяет добиться эффекта, будто вы окунули свои волосы в баночку с чернилами.

Для девушек с темными волосами подойдет вариант с осветленными кончиками. Можно придать кончикам еще и шоколадно-коричневый цвет. Если осуществить окрашивание таким образом, чтобы разделение между цветами было четким, можно получить стиль панк. А вот для более мягкого перехода следует воспользоваться эффектом омбре.

И для коротких волос тоже

Окрашивание может хорошо смотреться и на коротких волосах. Чем меньшую длину выберете, тем менее заметным окажется эффект. Для этого тренда хорошо подойдет каре или волосы подлиннее. Для обрамления лица можно окрасить несколько прядей в ваш натуральный цвет.

Не забудьте о челке

Сделайте вашу челку более радужной. Используйте двухцветный образ с мягким переходом. Таким образом, вы получите окрашивание, которое не слишком сильно будет перегружено цветом.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Используйте два цвета

Описываемый тренд в классическом проявлении предполагает использование только одного цвета. Но зачем себя ограничивать, если можно использовать сразу два ярких оттенка, помимо вашего основного цвета. Эта современная интеграция предполагает сочетание двух ярких цветов, которые переходят один в другой, а затем плавно перетекают в ваш естественный цвет.

Эффект радуги

Следует помнить, что вы никогда не будете слишком взрослыми для того чтобы окрасить волосы в радужный цвет. Хоть такое окрашивание может понравиться не всем, но оно точно привлекает внимание. Для того чтобы радуга со временем не выцвела, необходимо тщательно ухаживать за волосами между окрашиваниями. На кончики волос не должно попадать тепло, включая горячую воду.

Переверните тренд

Если вы не знаете границ, почему бы не использовать этот тренд наоборот. При этом кончики волос будут более нейтральными, а остальная часть волос радужной и яркой. Этот вариант потребует еще более тщательного ухода. Важно учитывать, что отросшие корни могут оказаться максимально заметными. Но если вы живете сегодняшним днем, обязательно стоит попробовать.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Блонд плюс желтый

Желтый хорошо сочетается со светлыми тонами. Кроме того, это очень хороший способ преобразить блондинистые волосы без окрашивания. Сделайте образ более утонченным, окрасив кончики в ярко-желтый цвет, включая челку, если она у вас есть.

Сочетайте с модной стрижкой

Окрашенные таким образом волосы можно сочетать почти с любой стрижкой или стилем. Если вам нравится этот тренд, и вы можете распрощаться с длиной ваших волос хотя бы частично, выберите супермодную стрижку медуза. Она предполагает разделение прядей на несколько слоев, каждый из которых имеет свою длину.

Блеклые оттенки

Сделайте образ таким, чтобы использовать тренд, но не наносить слишком яркие оттенки краски. Отличие от омбре состоит в том, что на волосах используются сразу три сочетающихся между собой оттенка, каждый из которых плавно переходит в другой.

Четкий переход

Это настоящее возрождение девяностых. Впрочем, вам даже не обязательно помнить о трендах тех времен, чтобы создать неповторимый образ с помощью новомодного окрашивания. Оно будет предполагать использование двух цветов на кончиках волос, которые четко переходят один в другой, но при этом ровная линия не соблюдена.