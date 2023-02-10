Резервные повторы и не только: как тренироваться после 40, чтобы быть сильным и здоровым

По данным NIA (Национальный институт США по проблемам старения) поднятие тяжестей сохраняет мышечную массу, улучшает силу и повышает подвижность. После 40 лет многие относятся к силовым тренировкам серьезно, и на это есть веские причины.

Быть в прекрасной форме после 40 лет

Исследования NIA показали, что мышечная масса и сила достигают максимума от 30 до 35 лет. С возрастом уменьшаются. Если тренировками не компенсировать потерю мышечной массы, то к 70 годам будет сложно выполнять повседневные задачи. 30% людей в таком возрасте с трудом поднимаются по ступенькам, встают из положения сидя и даже ходят.

Поднятие тяжестей увеличивает стабильность бедер и развивает мышцы кора, которые участвуют практически в каждом движении и обеспечивают поддержку позвоночника. После 40 лет нужно подумать об упражнениях с отягощением, чтобы нарастить мышечную массу и уберечься от болезней, связанных с ограниченной подвижностью.

Как правильно тренироваться

Подходы к поднятию веса после 40 лет должны быть адаптированы к возрасту. Необходимо делать более легкие подходы с меньшим весом и большим количеством повторений, чтобы избежать получения травмы. Несколько советов для начинающих:

Поднимать вес, учитывая общее количество повторений и подходов без ущерба для здоровья. Так, чтобы мышцы могли полностью восстановиться между тренировками. Начинать с легкого веса и добавлять вес по мере освоения каждого уровня. Держать несколько повторений в запасе. Если в день тренировки чувствуется усталость или боль, то, вместо того чтобы выполнить 10 повторений, нужно уменьшить вес и выполнить 11-12 повторений. Это и есть “повторения в резерве”.

Важно помнить, что упражнения, где задействовано много мышечных групп и суставов, сильно утомляют ЦНС, а большой вес только увеличит эту нагрузку. Также не надо забывать о правильной технике и отдыхе.

Ключ к успеху – терпение

Сила — это навык, который достигается с течением времени. Как и большинство целей в жизни, они, как правило, долгосрочны. Нужно набраться терпения и не пропускать ни важного шага на этом пути:

обязательно разогреваться перед каждой тренировкой; “остывать” после тренировки с помощью растяжек; соблюдать режим: идеально 2-3 тренировки в неделю.

Для начинающих стоит ограничиться небольшим временем занятий и постепенно увеличивать их. Не выполнять упражнения слишком быстро и не использовать слишком большой вес. Важно понимать, что тренировка должна быть адаптирована к возрасту и здоровью, чтобы не переутомлять себя и предотвратить получение травмы.