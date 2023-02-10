Скандалы: Власти предложили большому бизнесу поделиться доходами

Эксперты оценили «громкую» инициативу первого вице-премьера Белоусова

Страна в сложной для себя финансово-экономической ситуации нуждается в помощи бизнеса. В правительстве решается вопрос изъятия у крупных компаний сверхприбыли. Основной вариант – непринудительный (то есть добровольный) однократный взнос со стороны крупного бизнеса. Сами предприниматели вроде как не прочь подсобить родному государству на крутом историческом повороте, но предлагают более рыночные варианты «изъятия». Например, в виде повышенного налога на прибыль.

Правительство обсуждает с крупным бизнесом дополнительные отчисления в бюджет, но не как повышение налогов, а как однократный добровольный взнос в бюджет в формате windfall tax, дословно — «налог на доходы, которые принесло ветром».

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, который прежде уже не раз предлагал изымать в пользу государства сверхприбыль российских компаний.

Зампред правительства предлагает компаниям, которые показали хорошие финансовые результаты в прошлом году, поделиться заработком и помочь бюджету страны. По не подтвержденным официально данным, речь идет о разовом платеже в бюджет в размере 200-250 млрд рублей. В ответ на это предприниматели предложили повысить налог на прибыль на 2023 год на 0,5 процентного пункта.

Напомним, что это не первый случай, когда власти обращаются за помощью к крупному бизнесу. Точнее, когда правительство напоминает «олигархам», что прибылью надо делиться. Так, например, в 2021-м Белоусов раскритиковал металлургов за сверхприбыль. Также бизнес активно «добровольно» помогал государству при подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи и в восстановлении Крыма в 2015-м.

Сейчас в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили альтернативу единовременной выплате бизнеса в бюджет. Ею может стать выпуск нового типа ОФЗ или социальные инвестиции.

Между тем инициатива о разовом добровольном взносе уже вызвала резонанс в бизнес-сообществе. Первоначальная реакция показала, что предприниматели оценивает такую меру неоднозначно. Но в ситуации, когда в стране серьезно вырос дефицит бюджета, такая инициатива со стороны государства может быть обоснованной, считает управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко.

«Наверняка найдутся возможности для того, чтобы власть и бизнес пришли к единому мнению, – полагает он. – Можно сказать, что в добровольном порядке крупнейшие компании, которые в 2022 году получили сверхприбыли, могли бы выделить определенные средства, чтобы помочь компенсировать дефицит бюджета. Это не только будет позитивом для государства, но и для экономики страны в целом, а также скажется положительно на имидже компаний».

В первую очередь следует рассуждать о добровольности предлагаемого взноса в бюджет со стороны крупного бизнеса: когда де-юре – можно отказаться от участия в данной инициативе, но де-факто – отказ может создать предприятию дополнительные риски и проблемы в будущем, говорит специалист юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус. «В таком случае, конечно, предлагаемые альтернативы – выпуск ОФЗ либо социальные инвестиции – более привлекательны для предприятий, нежели просто отчисления в бюджет на безвозмездной основе», – продолжает эксперт.

Вместе с тем, по мнению собеседника «МК», повышение ставки налога на прибыль, скорее всего, негативно скажется на финансовых показателях бизнеса и его состоянии в целом, поэтому подобную меру точно не стоит рассматривать в качестве альтернативы windfall tax.

Одна из обязанностей крупного бизнеса, особенно с участием государства, — это максимальное вовлечение в проблемы страны. И помощь в качестве единоразовой выплаты вполне возможна, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Весь вопрос в том, как это будет оформлено, насколько окажется подъемной определенная сумма для каждой конкретной компании, вовлеченной в процесс.

«Социальная ответственность бизнеса в том и заключается, чтобы оказывать помощь государству, поддерживать экономику страны в сложные периоды. А сейчас именно такое время, когда от компании ждут конструктивных шагов для поддержания общей стабильности в экономическом и социальном аспекте», – заключает он.

Людмила Александрова

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Московский комсомолец”