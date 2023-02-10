В Париже мужчина устроил стрельбу с балкона

Неизвестный открыл вечером в пятницу стрельбу с балкона жилого дома на юго-западе Парижа, сообщил телеканал BFM.

По данным СМИ, инцидент произошел в 15-м округе Парижа, где мужчина семь раз выстрелил по прохожим с балкона своей квартиры на улице Сен-Аман, передает ТАСС.

Полиции пришлось оцепить улицу, а граждан попросили избегать этот район. Также установили периметр безопасности. Данных о пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что в российской столице полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата.

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