В Париже мужчина устроил стрельбу с балкона
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Неизвестный открыл вечером в пятницу стрельбу с балкона жилого дома на юго-западе Парижа, сообщил телеканал BFM.
По данным СМИ, инцидент произошел в 15-м округе Парижа, где мужчина семь раз выстрелил по прохожим с балкона своей квартиры на улице Сен-Аман, передает ТАСС.
Полиции пришлось оцепить улицу, а граждан попросили избегать этот район. Также установили периметр безопасности. Данных о пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что в российской столице полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата.
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