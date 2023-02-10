 

Минобороны: Российским военным удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Сирии 47 человек

10.02.2023, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российским военным с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Генерал сообщил, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама: с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.

В пятницу из РФ в Сирию отправился второй самолет МЧС с гуманитарным грузом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.20 / Объявлена стоимость нового поколения Toyota Mirai

26.10.21 / На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

19.11.20 / Отрицающих распад СССР волгоградцев отправили под арест

13.07.20 / В Египте мне предложили пожать руку мумии Рамзеса II. Через несколько дней я упал с велосипеда и сломал ту самую правую руку в пяти местах – Саакашвили

05.09.21 / Чернобыльцы с инвалидностью будут получать повышенные пенсии – Шмыгаль

04.02.22 / НАТО предоставит странам-аспирантам пакет усиленных мер

18.06.21 / Сильные ливни вызвали затопление более 300 домов в Крыму

26.01.21 / Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который полетит на МКС

02.02.23 / В Норвегии запретили акцию по сожжению Корана

20.09.21 / В Госдуме обвинили СМИ Запада в попытке дискредитации выборов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика