Минобороны: Российским военным удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Сирии 47 человек

Участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российским военным с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Генерал сообщил, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама: с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.

В пятницу из РФ в Сирию отправился второй самолет МЧС с гуманитарным грузом.

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