 

Белый дом: Вооруженные силы США сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат

10.02.2023, 22:35, Новости дня
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Вооруженные силы Соединенных Штатов сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат, обломки упали на покрытые льдом морские пространства, сообщил Белый дом.

В администрации Соединенных Штатов сообщили, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал сбитый у Аляски летательный аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата. Там также заявили, что нет признаков, что сбитый летательный аппарат мог маневрировать. В Белом доме заверили, что рассчитывают поднять обломки уничтоженного у Аляски летательного аппарата, передает ТАСС.

Напомним, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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