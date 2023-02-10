 

«Дайте нам крылья!»

10.02.2023, 21:40, Разное
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Неожиданный визит Владимира Зеленского в Британию — очередное доказательство того, как умело действует Украина в пиар-войне.

Центральным событием стало выступление Зеленского перед депутатами и общественностью британской столицы в Вестминстер-холле. Это грандиозная старинная часть здания парламента, сохранившаяся с XI века. Там судили короля Карла I, создателя «Утопии» канцлера Томаса Мора, участника «Порохового заговора» Гая Фокса, там прощались с символом британской гордости Уинстоном Черчиллем и последней любовью нации королевой Елизаветой II.

Звучное эхо грандиозного холла в среду дополнял ореол света слепящего февральского солнца — день был холодный, но совершенно безоблачный. Весь год граждане Британии демонстративно и деятельно сочувствовали Украине; многие политики, как водится, старались прикрыть этой европейской трагедией собственные грехи и провалы. Политический дух Зеленского год присутствовал в английских коридорах власти, и вот наконец материализовался и, что совсем не удивительно, попросил сверхсовременное летальное оружие: быстрее, больше, мощнее, и прежде всего — военные самолеты-истребители.

Зеленский предстал человеком, каких любят не вычурные киношные англичане, но обычные люди: скромным и благодарным. Он, что в Британии важно, умело шутил и говорил афоризмами.

ЦИТАТА

«В прошлый приезд я благодарил спикера за изысканный вкус английского чая, — сказал президент. — Дайте мне шанс теперь сказать спасибо за мощные английские крылья!» «У нас есть свобода, — говорил Зеленский. — Дайте нам крылья, чтобы защитить ее!»

Конечно, он взывал к духу Черчилля — сакральной персоне для англичан, которые с трепетом хранят память героизма и жертв Второй мировой войны. Зеленский просил оружие, выступая не как жертва, а как фронтмен, как бесстрашный и бескорыстный первый защитник ценностей западного мира. Соответственно, так его и встретили: правящая партия и оппозиция соревновались, кто более горячо и всесторонне поддерживает Украину.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) во время пресс-конференции в рамках визита на военную базу Лулворт в британском графстве Дорсет. Фото: AP / TASS

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Министр обороны Бен Уоллес. Фото: AP / TASS

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Король Великобритании Карл III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Букингемском дворце. Фото: Zuma TASS

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Источник: Новая газета


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