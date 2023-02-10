Удобно и мило: как носить платье с кроссовками (модные идеи)

Предстоящая весна и лето дают множество возможностей для экспериментов с платьями. Можно подобрать элегантный наряд и дополнить его кроссовками. Последние, кстати, можно носить даже с мини-платьями. Для большинства из нас по-прежнему остается актуальным правило выглядеть шикарно, но не прилагать к этому слишком много усилий.

С тех пор как тренд на платье с кроссовками появился, он уже, похоже, никуда не денется. Это сочетание создает баланс между непринужденностью, повседневностью и женственностью.

Длинное платье

Выберите милое длинное повседневное платье, которое будет смотреться элегантно и стильно. И конечно же, не забудьте подобрать к нему аксессуары. Самым очевидным будет сумка-мешок, которая будет гармонировать с кроссовками по цвету и стилю.

Мини-платье

Платье с цветочным принтом – лучший выбор для предстоящего теплого сезона. Сочетайте наряд с джинсовой курткой, чтобы ваш образ получился более спортивным. Такой стиль хорошо подходит для девочек-подростков и студенток. Впрочем, у современной моды нет возраста в вопросе принадлежности.

Макси-платье

Если вы хотите выглядеть более утонченно, можно выбрать макси-платье, дополнив его блейзером в пастельных тонах.

Облегающее

Частью вашего стиля может стать утонченность. Добиться этого можно с помощью облегающего платья из трикотажа. И конечно же, наденьте свои любимой белые кроссовки.

Воздушное белое платье

В этом сезоне белые платья будут очень популярны. Сделайте свой образ милым и девчачьим с помощью летящего силуэта. Цвет платья может быть представлен и оттенками белого. Для того чтобы добавить образу романтичности, можно выбрать, например, молочный цвет.

Цветовой акцент

Если вы хотите поиграть с цветами, белые кроссовки можно дополнить красным платьем. Тем более что впереди День святого Валентина. И этот образ очень хорошо подойдет для Дня всех влюбленных. Только представьте, как это платье будет сочетаться с прекрасным букетом роз, а уж сколько можно будет сделать фотографий!

Мини-платье с длинными рукавами

Необязательно выбирать между облегающим и мини-платьем. Можно соединить эти два дизайна в одну вещь. Такой наряд смотрится не только женственно, но и по-настоящему сногсшибательно. Для того чтобы сбалансировать образ, можно выбрать платье, у которого будут длинные рукава. А вот контрастные кроссовки можно дополнить еще и гетрами в цвет платья.

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Платье королевского цвета

Почему бы не сочетать платье в восточном стиле с кроссовками, которые создадут необычный стиль? А вот если платье будет еще и глубокого синего цвета, это поможет оттенить цвет лица, и сделает образ более драматичным. Хорошо, если ткань будет тяжелой, тогда можно будет не ждать наступления жары, а пробовать выгуливать ваш новый образ уже совсем скоро.

Платье-рубашка

Это идеальный минимализм в максимальном своем проявлении. Платье-рубашка не только будет наиболее подходящим нарядом для жарких дней, но еще и позволит вам чувствовать себя невероятно комфортно. Выбирайте натуральные ткани, которые будут так популярны предстоящим летом, и тогда ваш образ будет таким, будто вы и есть часть самой природы.

В полоску

Если вы хотите собрать трендовый уличный образ, а кроссовки придают мальчишеский стиль, можно выбрать элегантное платье в полоску с длинными рукавами и боковым разрезом.

С ремешком

Практически к любому платью можно подобрать тонкий ремешок, который выгодно выделит вашу талию.

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Синее платье-миди

Быть может, в следующий раз, собираясь на работу, вы наденете это платье-миди синего цвета. Тенденция оверсайз, похоже, никуда не собирается пропадать, хоть и более женственные наряды в последнее время все чаще выходят на «сцену».

Зеленое платье в цветочек

Это платье хоть и выглядит так, будто вы позаимствовали его у своей бабушки, но оно просто великолепно. Для того чтобы сделать образ более современным, можно дополнить его блейзером оверсайз и кепкой.

Сарафан

Кто бы знал, что когда-то такой милый и женственный предмет гардероба, как сарафан, можно будет сочетать с кроссовками. Наверное, тогда просто не знали, насколько мило это может выглядеть. При этом сарафан может быть совершенно любой длины и фасона. В вашем гардеробе, таким образом, могут быть лишь одни удобные кроссовки на лето, к которым вы будете подбирать самые разные наряды. А если вдруг станет холодно, образ всегда можно будет дополнить джинсовкой, паркой или даже тренчем.

Сарафан с рукавами-колокольчиками

Если вас пригласили на свидание, ни в чем себе не отказывайте. Даже в том, чтобы выглядеть как принцесса и одновременно чувствовать себя так удобно, как никогда. А все это благодаря сочетанию милого платья с пышными рукавами и кроссовок, в которых вы сможете гулять по набережной до утра. И пусть кто-то попробует вас остановить.

Еще удобнее вам будет, если вы наденете не платье, а платье-футболку. А если кто-то скажет, что вы забыли надеть брюки, это значит, что это кто-то не в курсе последних трендов моды.