Косички вместо ботокса: хитрый трюк от парикмахеров, чтобы мгновенно убрать обвисшую кожу с подбородка

В наши дни есть множество разных способов добиться безупречного внешнего вида, не вкладывая большие деньги. Кожу на подбородке можно сделать более подтянутой без хирургического вмешательства, после которого, кстати, необходимо еще и время на восстановление.

Всем стилистам известно, что, если туго стянуть волосы в пучок, можно подтянуть лицо. В салонах эта процедура в последнее время пользуется большим спросом. Некоторые люди полагают, что только с помощью пучка или высокого хвоста можно добиться эффекта лифтинга, но это на самом деле не так.

Вы можете незаметно убрать несколько прядей назад, а остальные волосы оставить распущенными. Женщины признаются, что им очень нравится этот эффект. Когда лицо начинает обвисать по контуру, можно попробовать прибегнуть к процедуре, которая может творить настоящие чудеса. В итоге лицо выглядит так, будто женщина воспользовалась быстрой подтяжкой лица.

Можно сделать хвост

Если вы не хотите оставлять волосы распущенными – тем лучше. Ведь можно заплести косички, а затем еще и собрать хвост, волосы в котором, кстати, могут быть и не натянуты, что сделает его более комфортным для носки.

Этот лайфхак хорош тем, что косички в данном случае будут выполнять сразу несколько функций: они будут не только подтягивать кожу и убирать морщины, делая лицо моложе, но еще и выступят декоративным элементом прически. Кроме того, никто даже не догадается, почему вы вдруг начали выглядеть моложе. Ваше настроение от этого точно улучшится. А если настроение хорошее, то женщина начинает молодеть. Так запустите же этот бесконечный процесс!

Техника

Выполнить эту процедуру вы можете и дома. Вот как это делают профессионалы: после того как стрижка волос была завершена, они отделяют несколько прядей с каждой стороны лица немного выше уха. Эти пряди стягиваются по диагонали немного наверх, а затем с каждой из сторон заплетается косичка. Женщины подчеркивают, что это вовсе не больно, но они чувствуют, как кожа моментально подтягивается.

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Когда косички будут готовы, их скрепляют резинкой, а остальные волосы укладывают сверху. Дискомфорта при этом такая лифтинг-прическа совсем не вызывает, потому что натяжение распределяется по всей длине косички, которая выглядит, как колосок.

Эффект фильтра

Женщины отмечают, что, когда они смотрят в зеркало после такой экспресс подтяжки, их лицо им кажется пропущенным через фильтр. Спереди кожа на щеках будто становится более упругой. Что уж говорить, даже линия подбородка подтягивается.

Специалисты подчеркивают, что для полного эффекта необходимо сделать второй ряд косичек, каждая из которых располагается ниже ушей, чтобы еще больше подтянуть нижнюю часть лица. Это очень впечатляет. Но клиентки подчеркивают, что они выглядят очень естественно после такой процедуры. Это, как они утверждают, настоящая йога для лица.

Вам может показаться, что после такого натягивания волос и кожи головы, может наступить мигрень. Но клиентки говорят о том, что боли их после этого не беспокоили. Иногда женщины даже оставляют косички на несколько дней нерасплетенными. Так как косички заплетаются плоско, спать с ними очень удобно.