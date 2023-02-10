Мнение: Россия обгоняет Германию, маловажные западные компании и угрозы Байдена Си Цзиньпину

1. Согласно прогнозам, Россия в этом году обгонит по экономическому росту не только Великобританию, но и Германию. Немецкие аналитики недовольны (ссылка):



Антироссийские санкции Запада потерпели грандиозный провал, заявил аналитик Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.

Автор пишет, что многочисленные ограничительные меры, принятые западными странами, не смогли нанести экономике России значительного вреда. Он указал на прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который заявил, что российская экономика будет расти быстрее немецкой. В МВФ сделали такой вывод исходя из того, что российское сырье все равно доходит до западных покупателей, а иностранные товары сложными маршрутами, но поступают в РФ.

Специалист рассказал, что российская финансовая система не рухнула даже после блокировки SWIFT для банков. Он напомнил, что экономику РФ поддерживает поток китайских товаров. Также целый ряд западных фирм не покинули российский рынок и продолжают работать. «На невидимую руку рынка нельзя надеть оковы, что мы и наблюдаем на примере России», — пришел к выводу журналист.

2. Прошёл уже почти год с начала ухода западных компаний с рынка России. Как мы убедились, по показателям роста ВВП влияние западного бизнеса на общую величину экономики России оказалось минимальным. Также незначительным оказалось влияние ушедших компаний на рынок труда (ссылка):



Уход западных брендов и компаний из России не оказал значительного влияния на рынок труда в стране, заявила ТАСС замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Массового выхода людей на биржу труда не произошло. На самом деле, если посмотреть суммарную занятость компаний, которые жестко заявили о своем уходе, она, скажем так, большая, но не критичная для экономики. Но уходит одна компания — приходит другая. Да, где-то ситуация чуть более сложная, в отдельных отраслях, люди уходят в смежные отрасли», — оценила ситуацию Крючкова.

Ведомство также не ожидает роста уровня безработицы в стране в 2023 году. В прошлом году показатель достиг минимального уровня в 3,7 процента.

Впрочем, возможно, дело в том, что многие западные компании на самом деле не ушли, а перекрасились и продолжают зарабатывать деньги в России?

3. Джо Байден набивает себе цену перед предстоящими президентскими выборами в США. Он хвастается, как якобы угрожал лидеру Китая (ссылка):

Президент США Джо Байден рассказал, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях поддержки специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

Байден признался в угрозах Си Цзиньпину и сообщил, что при поддержке действий России Китай лишится инвестиций. При этом он отметил, что звонил китайскому лидеру лето и в разговоре подчеркивал, что «это не угроза, просто наблюдение». Президент США предложил посмотреть на происходящее с Россией и напомнил, что шестьсот американских корпораций покинули страну, от McDonald”s до Exxon.

Довольно слабая угроза, судя по крайне слабому эффекту ухода от нас американских компаний. Собственно, чем дальше, тем больше этот уход становится выгодным для российского бизнеса. Возможно, Си Цзиньпину стоило бы в ответ пригрозить Байдену, что Китай сам выгонит американские корпорации.