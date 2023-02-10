 

В Белоруссии ввели лицензии на вывоз лука и яблок

10.02.2023, 21:10, Новости дня
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Правительство Белоруссии ввело лицензирование на вывоз лука и яблок, оно будет действовать до конца апреля.

«Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко», – приводит БелТА сообщение белорусского правительства.

Уточняется, что лицензирование вывоза репчатого лука и яблок введено в целях защиты внутреннего рынка и будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Ранее белорусские власти объявили о запрете на вывоз зерновых с 24 сентября на полгода.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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