В Белоруссии ввели лицензии на вывоз лука и яблок

Правительство Белоруссии ввело лицензирование на вывоз лука и яблок, оно будет действовать до конца апреля.

«Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко», – приводит БелТА сообщение белорусского правительства.

Уточняется, что лицензирование вывоза репчатого лука и яблок введено в целях защиты внутреннего рынка и будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Ранее белорусские власти объявили о запрете на вывоз зерновых с 24 сентября на полгода.

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