Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру и еще семь физлиц

В реестр иноагентов включены певица Земфира, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов и еще пять физлиц, сообщила пресс-служба Минюста России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что 10 февраля 2023 г. в реестр иностранных агентов включены З.Т. Рамазанова, Д.Г. Гудков, А.Р. Галлямов, Т.В. Намазбаева, С.С. Асланян, С.А. Шпилькин, А.В. Ривина и А.Н. Казанцева.

Отмечается, что З. Т. Рамазанова (Земфира) открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников.

По данным министерства, Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Гудков проживает за пределами Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Ранее Минюст включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева.

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