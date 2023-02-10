 

Прокурорам поручили принимать жалобы москвичей у них дома

10.02.2023, 21:10, Новости дня
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Граждане, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно прийти на прием, должны быть приняты прокурором по месту жительства, сообщил прокурор Москвы Денис Попов.

Попов поручил сотрудникам принимать обращения и жалобы по месту жительства, если житель в силу возраста или состояния здоровья не может лично прийти на прием. Об этом он сообщил на коллегии столичного надзорного ведомства, передает РИА «Новости».

Попов также поручил прокурорам обращать внимание на восстановление прав не только заявителей, но и иных граждан, интересы которых были нарушены.

По информации ведомства, в 2022 году в прокуратуру Москвы поступило более 574,5 тыс.обращений, что на 11,2% больше, чем в 2021 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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