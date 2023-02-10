 

Вместо тысячи слов: дрожащие на руинах в Турции кот и пес тронули до слез

10.02.2023, 21:09, Разное
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Мир переживает тяжелые времена. Пока человечество гналось за деньгами, славой и признанием, на него свалились военные конфликты и разрушительные природные явления. На днях землетрясения в Турции унесли множество жизней, и в стране объявили общенациональный траур.

Страшные смертоносные катаклизмы — это напоминание, что людям пора менять ценности. На смену эгоистичным и корыстным приоритетам должны прийти тенденции к состраданию, милосердию и бесконечной любви.

После землетрясения в Турции сняли видео с животными, которые дрожали в обнимку, пока вокруг царила паника и ужас. Измученный пес свернулся в комок и обхватил своим телом испуганного кота. Пользователи Сети прослезились, глядя на двух беззащитных животных, которые нашли друг в друге путь к спасению.


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