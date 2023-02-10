 

«Америка отдаёт команды» — обозреватель Le Figaro об украинской политике Европы

10.02.2023, 20:30, Разное
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Именно США задают тон в поддержке Западом Украины, уверен журналист Le Figaro Рено Жирар. Он приводит в качестве примера ситуацию с поставкой танков: Германия открыто говорила, что предоставит свои танки Украине, если это сделают США. А значит, и мир наступит, только когда Штаты напрямую начнут переговоры с Москвой.

РЕНО ЖИРАР, обозреватель Le Figaro: Если говорить конкретно, то европейские страны следуют за Соединёнными Штатами. Именно Соединённые Штаты задают тон в войне, в поддержке Западом Украины, именно США были там с самого начала.

И в случае с Германией это крайне заметно, ведь господин Шольц сказал: я дам танки, если американцы тоже их дадут. Когда Америка решила их предоставить, они их тоже дали.

Так что всё предельно ясно: именно Америка отдаёт команды. Это очевидно. И мир настанет тогда, когда Америка станет вести мирные переговоры напрямую с Россией.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2023 года.

 


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