 

Wprost – «во имя безопасности» — Моравецкий не исключает закрытия последнего пункта пропуска с Белоруссией

10.02.2023, 20:30, Разное
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Вскоре после того, как Польша приостановила движение на пропускном пункте с Белоруссией в Бобровниках, премьер страны Матеуш Моравецкий не исключил закрытия последнего действующего пункта в Тересполе. Польский лидер считает, что так Варшава сможет направить чёткий сигнал режиму в Минске, который «танцует под дудку» Москвы и уже спровоцировал миграционный кризис, пишет Wprost.


AP

В ответ на приговор белорусского суда в отношении польского журналиста Анджея Почобута сегодня Варшава приняла решение о приостановке движения на погранпереходе в Бобровниках. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский. Он отметил, что решение было принято «в связи с важными интересами государственной безопасности», пишет Wprost.

Издание отмечает, что уже больше года в Подляском воеводстве Бобровники остаются единственным действующим автомобильным пропускным пунктом с Белоруссией для грузовых и пассажирских перевозок. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе ответил иностарнному корреспонденту TRT, что Польша не исключает возможности закрытия всех пунктов, а именно последнего, крупного, в Тересполе. 

Польский премьер пояснил, что причина кроется в нарастающей напряжённости. Она связана с тем, что Белоруссия делает всё под диктовку России. Следовательно, такое поведение становится всё более опасным для Польши, для Украины и для Европы, пояснил он. «Польша решила направить чёткий сигнал режиму в Минске». 

Польский лидер также объяснил, что «миграционный процесс нельзя использовать как инструмент давления». «Сегодня это было чётко обосновано ЕС, а мы помним, что произошло в 2021 и 2022 году на польско-белорусской границе и гибридную атаку беженцев, направленных Александром Лукашенко вместе с Владимиром Путиным», — напомнил Моравецкий. Премьер Польши уверен, что безопасность границ — это ключевой момент, который также подразумевает борьбу с контрабандой людей.


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