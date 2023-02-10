 

Посещение ОАЭ Илоном Маском станет достоянием общественности

10.02.2023, 20:24, Разное
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Бизнесмен Илон Маск отправится в Дубай, где он выступит на Всемирном правительственном саммите и ответит на вопросы аудитории. Об этом пишет Gulf News.

В статье говорится, что министр ОАЭ Мохаммед Абдулла аль-Гергави и Илон Маск будут говорить о важнейших глобальных проблемах. В мероприятии примут участие главы из 20 стран мира. Маск, по словам организаторов, стал лицом форума. Журнал сообщает, что саммит будет проходить в течение трех дней, с 13 февраля по 15 февраля.

Илон Маск уже посещал Дубай ранее. Он прилетал в ОАЭ в 2017 году, чтобы принять участие в WGS. Во время своего последнего выступления Маск ответил на вопросы об электромобилях, искусственном интеллекте, будущей роли человечества и имплантации мозговых чипов для расширения возможностей людей.


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