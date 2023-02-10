Минпромторг предложил установить долю для российских товаров в магазинах

По словам статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, Минпромторг РФ предложил установить процент для российских продуктов на полках магазинов. Это заставит ритейлеров продавать такие продукты в определенных количествах.

Основные критерии отбора состоят из трех пунктов: товар должен быть произведен в России; производитель является гражданином страны и не имеет другого вида на жительство, права на товарный знак принадлежат российским гражданам. Виктор Евтухов сказал, что они считают такой подход предотвратит поддержку “псевдороссийских” товаров, прибыль от которых уходит за рубеж, и будет способствовать развитию отечественных компетенций.

“Конечно, мы не можем обойтись без ручного контроля. С продуктами бывают разные ситуации. Мы можем легко увеличить оборот и производить больше, чем нам нужно. Этот регламент должен применяться очень осторожно и точно. Должны учитываться текущие возможности рынка, а также позиция профессионалов торговли”, – прокомментировал свое заявление Евтухов.

Также он призвал увеличить продажи, чтобы “поддержать сельское хозяйство”. Заместитель министра заявил, что это повлечет за собой другие отрасли, включая станки, машины, детали, упаковку, исследования, разработки, дизайн и многое другое.