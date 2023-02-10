Сухое молоко, макароны, сухари и не только: продукты, о которых следует забыть после 30

По мере старения организм требует к себе все больше внимания и поддержки. Уже с 30 лет важно пересмотреть свое питание, поскольку влияние вредных продуктов на здоровье будет только усиливаться. Кроме того, в этом возрасте метаболизм замедляется, что создает и проблемы переработки целого ряда привычных продуктов.

Значит ли это, что после 30 каждый должен сесть на жесткую диету просто ввиду возрастных особенностей? Нет, но от некоторых продуктов действительно стоит отказаться ради здоровья и хорошего самочувствия.

Сухое молоко

Многие любят добавлять в чай и кофе сухое молоко, полагая, что тем самым напиток будет обогащен вкусом и полезными элементами. На самом деле состав таких добавок скорее вредит организму, поскольку в них содержатся небезопасные гидрогенизированные масла, синтетические ароматизаторы, кукурузный сироп с сахаром и усилители вкуса.

Более здоровой и безопасной альтернативой сухому молоку в данном случае может стать натуральное коровье молоко.

Макароны

Опасность представляют собой изделия из мягких сортов пшеницы, которые повышают содержание глюкозы в крови. Голод при употреблении таких макарон утоляется быстро, но на короткий срок. Вскоре после этого аппетит возвращается с прежней силой, а организм старается увеличить запас калорий.

Однако употребление макаронных изделий из твердых сортов пшеницы такой угрозы не представляет. Благодаря хорошо усваиваемой клетчатке этот продукт отлично насыщает организм питательными элементами и на протяжении долгого времени поддерживает его энергетические запасы.

Сухари

Технология приготовления большинства сухариков и чипсов предполагает обжаривание продукта в большом количестве масла. После этого происходит обработка сахарным сиропом, специями и соусами. В результате продукт насыщается жирами, усилителями вкуса и прочими вредными дополнениями, которым не место в здоровом рационе.

Овощи, фрукты и ягоды с пестицидами

Большой соблазн представляют собой свежие овощи, фрукты и ягоды, которые продаются в супермаркетах не в сезон созревания. Мы уже привыкли к употреблению любимых плодов в любое время года, но и это небезопасно. Речь идет о продуктах, которые с большей вероятностью подвергались обработке пестицидами. Прежде всего это касается клубники, яблок, винограда, персиков, болгарского перца и др.

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Лучше заменить эти продукты в неподходящее для них время сезонной и уж точно безопасной продукцией.

Торты и пирожные

Эта категория продуктов грозит лишним весом и, согласно некоторым исследованиям, сокращает продолжительность жизни. Торты и пирожные, в частности, повышают риск заболеваний сердца. В больших количествах эти продукты дезорганизуют функцию печени вместе с работой поджелудочной железы. Также они провоцируют развитие метаболического синдрома. Таким образом повышается риск ожирения, диабета и инфаркта.

Алкоголь

После 30 лет организму все сложнее усваивать и спиртные напитки. Последствия этого затруднения можно почувствовать на утро после бурной вечеринки с употреблением горячительных напитков. Возникает также и тяга к вредной пище, в то время как алкоголь высасывает влагу из организма. Можно заметить негативные эффекты похмелья буквально на лице в виде появления тонких морщин из-за сухости кожи и потери эластичности.

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Маргарин

В этом продукте содержатся гидрогенизированные масла, которые представляют собой опасную разновидность трансжиров. Исследования уже доказали связь маргарина с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, трансжиры вызывают воспалительные процессы в организме, стимулируют процессы старения кожи и делают ее более восприимчивой перед УФ-излучением.

Мясо на гриле

Если полностью отказаться от этого блюда нельзя, то, как минимум, стоит сократить частоту его употребления. Обугленные продукты в принципе приводят к образованию полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических аминов. Это опасные вещества, из-за которых повышается риск развития онкологических заболеваний.

Продукты с сахаром

У людей, меню которых хотя бы на 30% состоит из сахара, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 40% по сравнению с теми, кто не употребляет сладкие продукты.

Дело в том, что сахар в чистом виде представляет собой очень опасную добавку. При расщеплении и выведении сладких продуктов печень, желудок, почки и поджелудочная железа получают высокую нагрузку, что приводит к сбоям в их работе. Особенно после 30 лет возрастает риск развития заболеваний пищеварительной, эндокринной и выделительной систем при регулярном употреблении рафинада.

Коварство сахара заключается в том, что многие содержащие его продукты традиционно считаются полезными. То есть опасность представляют не только сладкие десерты, но и ароматизированные йогурты, сладкие каши, протеиновые батончики и т.д.