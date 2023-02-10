Первые Звездные семена пришли в 60-х: кому очень важно проснуться и начать выполнять свою миссию на Земле

Термин “звездные семена” впервые появился в 1970-х годах. Это часть того, что тогда было известно как движение нью-эйдж, которое ознаменовало начало огромного сдвига в сознании нашей планеты. Земля всегда принимала души из других звездных систем при условии, что у них были правильные коды душ или у них уже была здесь семья душ. Но с 1960-х годов начался приток новых моделей миграции.

Гораздо больше душ, чем когда-либо прежде, пришло, чтобы помочь поднять вибрации планеты. Сознание Земли было настолько подавлено силами господства и контроля, которые правят этой планетой. Нам нужны были эти души, незапятнанные кармой, наложенной на нас. Нам нужно было, чтобы они были указателями пути и вели нас к просветлению.

И хотя эти души имеют внеземное происхождение, они воплощаются в человеческие тела. Или, в некоторых случаях, меняются местами с душами, которые нарушили условия существования воплощенной души на Земле.

Что такое “звездные семена”?

“Звездные семена” — это души, впервые воплотившиеся на Земле за последние несколько поколений. Некоторым людям нравится думать обо всех душах, пришедших из других звездных систем, как о “звездных семенах”. И в некотором смысле это правда.

Но эти люди сильно отличается от нас. Они часто приходят из совершенно другого измерения и уровня сознания. Нередко их воплощение происходит с планов, достигающих 7D. Но чтобы прийти сюда, они должны достаточно сильно снизить уровень своих вибраций, чтобы приспособиться к плотным энергиям Земли.

Почему они здесь прямо сейчас?

Миссия для каждого представителя этого типа душ зависит от их конкретной расы, набора навыков и линий кармы. Но, как правило, обычно “звездные семена” семя здесь, чтобы помочь поднять сознание планеты.

Многие пришли сюда в качестве катализаторов. Они являются указателями пути, которые помогут людям совершить скачок из 3D в 5D в ближайшие годы. Конечная цель — увидеть, как Земля вознесется и вернется на свое место в качестве 7-мерной галактической планеты.

Типы “звездных семян”: 3 поколения – и их цели

“Звездные семена” приходили на Землю волнами в течение последних 50-60 лет. Эти души приходят с чистого листа без предшествующей кармы, которая мешает им максимизировать свой потенциал. Они приходят с мудростью, которая намного превосходит мудрость людей старшего поколения, и несут ответственность за огромные изменения в том, как мы относимся друг к другу и к планете в целом.

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Дети индиго

Дети индиго – частью первой волны. Они воплотились на Земле еще в 1950-х годах. Но только в 1980-х годах о них стало известно. Индиго здесь, чтобы творить перемены. Они прекрасно понимают, что работает, а что нет, поэтому их считают разрушителями системы.

Их проницательность простирается за пределы того, на что они могли бы быть способны с раннего возраста. Из-за этого их часто можно рассматривать как неуправляемых. Но на самом деле ребенок индиго плохо воспринимает власть. Идея жизни в системе абсолютов без вопросов — это то, что они хотят изменить.

Кристальные дети

Кристальные дети являются продолжением линии детей индиго. Они часто являются отпрысками взрослых Индиго в качестве вновь воплощенной души. Их характеристики во многом соответствуют их предкам. Материальные блага их не интересуют. Также нет ничего отдаленно поверхностного. Они здесь, чтобы внести позитивный вклад в мир. Эти души начали приходить на рубеже тысячелетий. Они известны своим проницательным взглядом и излучают любящую вибрацию, которая не знает границ.

Радужные дети

Дети Радуги родились примерно в 2010 году. Это последнее поколение душ, которые должны прийти и помочь человечеству перевести свое сознание в более высокое состояние сознания. Все “звездные семена” сами по себе могущественные существа. Но, в частности, дети радуги исключительно талантливы с раннего возраста. В средствах массовой информации часто можно увидеть истории о детях не старше десяти лет, получающих престижные призы, предлагающих решения по избавлению океана от пластика или созданию чистой воды для деревень в неблагополучных странах. Это особенные души с безупречным характером.

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14 признаков “звездных семян”

Для душ, которые не осознали свою природу, жизнь может быть чрезвычайно одиноким путем. У них нет возможности примириться со своими чувствами. Все, что у них есть, – это ощущение, что они не вписываются в рамки – а значит, с ними что-то не так.

Но в действительности “звездные семена” – не странные, не изгои. Просто они пришли в этот мир с уникальным стечением обстоятельств.

Если вы всегда чувствовали, что отличаетесь от других, обратите внимание на следующие признаки:

у вас есть сильное желание вернуться домой; вы одержимы звездами; вы испытали «паранормальную» активность в раннем возрасте; вам снятся сны, в которых вы путешествуете в космосе и встречаете свою звездную семью; вы существуете на периферии «нормального» общества; у вас мало друзей, но у вас невероятно глубокие отношения с теми, кто вам дорог; вы свободный мыслитель; у вас есть экстрасенсорные способности; у вас невероятные способности решать проблемы; у вас глубокое чувство сострадания к другим; вы всегда удивляетесь, говоря вещи, которых не знали; вы от природы эмпатичны, что ошибочно принимают за чрезмерную чувствительность; у вас есть интеллект, который идет вразрез со стандартным образованием; вы чувствуете, что вы здесь с определенной целью; в детстве вы могли учиться новому намного быстрее, чем другие.

Что делать, если вы поняли, что вы – “звездные семена”?

Вы должны спросить себя, чем вы собираетесь быть полезными. Что вы можете предложить этой планете? При этом вы должны знать, что работа, которую вы выполняете, в основном будет в тени. Это может быть неблагодарным делом. Но ведь важнее всего далеко не похвала…

Награда заключается в том, чтобы быть здесь, в первую очередь, с возможностью создать реальные изменения. Вы сделаете это, потому что это правильно, и в глубине души вы знаете, что нет лучшего человека для выполнения задачи, которую вы выбрали.

Не позволяйте себе быть обманутыми материальными отвлечениями и ложной синхронностью. Вам отведена особая роль в восхождении Земли в 5D.

Не провалите свою миссию…