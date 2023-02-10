 

Премьер Италии Мелони провела параллель между единством Европы и «Титаником»

10.02.2023, 19:50, Новости дня
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следовало встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Когда «Титаник» тонет, неважно, в каком классе у тебя билет, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Мелони заявила, что если бы ее пригласили на встречу с Зеленским, она бы посоветовала Макрону не проводить ее ради того, чтобы показать единство с Украиной, передает РИА «Новости».

Также премьер Италии, комментируя сообщения СМИ о конфликте между Римом и Парижем, отметила, что во Франции на встрече с Зеленским не было 25 из 27 лидеров стран ЕС. 

«Вопрос не в «охлаждении» и «проблемах», а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна», – подчеркнула Мелани.

Она также добавила, что тот, кто считает, что Европа – клуб, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу, что есть первый и третий класс, ошибается.

«Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – напомнила премьер Италии.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, после чего президенты Франции и Украины вместе вылетели на саммит ЕС.

По прибытии на встречу европейских лидеров премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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