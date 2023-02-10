Стартовало предсерийное производство Lada Vesta NG

На тольяттинском автозаводе «Автоваз» запущено предсерийное производство автомобилей Lada Vesta NG, заявили в пресс-службе руководства Самарской области.

Предсерийное производство необходимо для отслеживания «четкости» всех операций по сборке, по плану серийный выпуск должен начаться в первых числах марта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

В апреле автомобили должны поступить в продажу, добавили в областном правительстве. Завод продолжат готовить к серийному производству, там будет проводиться настройка оборудования и будут созданы производственные и логистические схемы.

Напомним, первая тестовая сборка Lada Vesta NG прошла в ноябре прошлого года.

АвтоВАЗ находился в простое в течение мая 2022 года из-за отсутствия комплектующих. Производство возобновилось в июне. Была запущена модель Lada Granta Classic 2022, в июле прошлого года – Niva.

—