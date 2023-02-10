В Польше предложили создать «сборную беженцев» для Олимпиады из российских и белорусских оппозиционеров

Необходимо создать «сборную беженцев» из уехавших российских и белорусских оппозиционеров для выступления на Олимпиаде, сообщил польский глава министерства спорта и туризма Камиль Бортничук.

Нейтральность российского спорта «является фикцией», в РФ нет институтов, независимых «от авторитарной или тоталитарной власти», и Олимпийский комитет РФ (ОКР) «точно не является» таким институтом, сообщил Бортничук, передает РИА «Новости».

Польская сторона предлагает создать «сборную беженцев», где будут выступать противники властей РФ и Белоруссии, добавил министр. Это нужно, чтобы «избежать обвинений», что при решении спортивных вопросов происходит дискриминация.

По его словам, такая идея могла бы стать интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом, и даст ему возможность «сохранить лицо».

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в таком статусе.

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