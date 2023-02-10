 

В Польше предложили создать «сборную беженцев» для Олимпиады из российских и белорусских оппозиционеров

10.02.2023, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Необходимо создать «сборную беженцев» из уехавших российских и белорусских оппозиционеров для выступления на Олимпиаде, сообщил польский глава министерства спорта и туризма Камиль Бортничук.

Нейтральность российского спорта «является фикцией», в РФ нет институтов, независимых «от авторитарной или тоталитарной власти», и Олимпийский комитет РФ (ОКР) «точно не является» таким институтом, сообщил Бортничук, передает РИА «Новости».

Польская сторона предлагает создать «сборную беженцев», где будут выступать противники властей РФ и Белоруссии, добавил министр. Это нужно, чтобы «избежать обвинений», что при решении спортивных вопросов происходит дискриминация.

По его словам, такая идея могла бы стать интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом, и даст ему возможность «сохранить лицо».

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в таком статусе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04.21 / Медведчук заявил о «невиданном наступлении на свободу слова» властями Украины

08.06.21 / Посла Украины возмутила позиция Германии по военной помощи Киеву

12.01.21 / Победительница “МастерШеф” рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых

19.01.21 / Байден предложил Салливану временно остаться послом США в России

08.07.22 / В ФРГ увидели «положительные сигналы» от Канады по вопросу турбины для Nord Stream

01.04.21 / В Хмельницкой области женщина прыгнула в 17-метровый колодец за упавшим ребенком. Мать и девочка остались живы

29.03.21 / В Солнечногорске арестован обвиняемый в убийстве школьника

05.11.20 / Предсказано углубление кризиса между Тбилиси и Киевом из-за Саакашвили

05.02.21 / Закрытым из-за коронавируса «Лувру» и «Версалю» грозит банкротство

17.11.21 / “Дарница” экспортирует в Армению 22 бренда лекарственных средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика