 

Как принимать квартиру в новостройке: объяснил эксперт

10.02.2023, 19:49, Разное
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Квартира в только что сданном доме, конечно, занятие весьма радостное, однако ваш праздник может быть быстро испорчен “сюрпризами”, оставленными недобросовестным застройщиком. Поэтому многие граждане при приобретении недвижимости проводят так называемую приемку. Конечно, рациональнее всего заплатить специалисту и не напрягаться лишний раз, однако провести процедуру можно и самостоятельно.

Как принимать квартиру в новостройке, объяснила эксперт по недвижимостиКсения Аверс. Она рассказала в интервью газете “Известия”, на какие моменты нужно обращать пристальное внимание во время приемки жилья. Специалист подчеркнула, что структурные дефекты могут быть спрятаны от собственника, например, под обоями.

Более того, эксперт предупредили, что устранение некоторых проблем потребует значительных финансовых затрат. По ее словам, застройщик может довольно грамотно спрятать изъяны, поэтому первую проверку квартиры нужно проводить еще до начала отделочных работ.

Простое правило: убедитесь с самого начала, что коммуникационные системы в квартире работают в соответствии с установленными нормами. Обратите внимание на системы электропитания, отопления, водопровода и водоотведения, газоснабжения. Важно понять, не образовалась ли плесень во влажных зонах.

На заключительном этапе приема недвижимости нужно убедиться, что все заказанные отделочные работы соответствуют вашим заранее оговоренным требованиям. В ином случае переделывать ремонт в квартире придется самостоятельно.


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