Собянин: Пойма реки Жужи станет местом для прогулок и занятий спортом

Территория поймы включает Большой и Савкин овраги. Пространство расположено рядом с жилыми домами, но практически не используется, отметил градоначальник.

По его словам, на этой территории нет дорожек и освещения, а часть русла реки заросла. Кроме того, устарело оборудование на детских площадках и износилось покрытие.

“В ходе благоустройства планируем расчистить заброшенное русло реки, вдоль которой будет создан прогулочный маршрут с местами для отдыха, а еще лестничные спуски и пешеходный мостик через водоем”, – сообщил Собянин.

На левом берегу Жужи появится многофункциональная спортивная зона. Там организуют площадки для игры в баскетбол, волейбол и настольный теннис.

Планируется обустроить тематическую игровую зону “Логово разбойника”. В порядок приведут “Вишневый сад”.

Жители района Нагатино-Садовники получат качественное место отдыха рядом с домом. Там можно будет играть с детьми, заниматься спортом и прогуливаться вдоль реки, заключил мэр.

В 2023 году в столице приведут в порядок 19 общественных пространств в центре и других районах, сообщил ранее Собянин. Работы пройдут на Воробьевской набережной, территории Южного речного вокзала и на участках Ленинского проспекта.

В порядок приведут 74 парковые территории, 1,6 тысячи дворов и 14 тысяч подъездов. Также благоустроят территории у 63 транспортных объектов.

За 11 лет в Москве привели в порядок 503 улицы и общественных пространства общей протяженность более 437 километра. В 2022 году работы прошли на 62 улицах.