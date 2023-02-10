 

Господи, помилуй! Актриса Марина Александрова изменилась до неузнаваемости

10.02.2023, 19:48, Разное
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Марина Александрова является одной из востребованных российских актрис. В ее фильмографии свыше 70 картин. Звезду можно увидеть в таких сериалах, как “Мосгаз”, “Екатерина”, “Домашний арест”, “Утесов. Песня длиною в жизнь”, а также фильмах “Высоцкий. Спасибо, что живой”, “Спящая красавица”, “Северное сияние” и других лентах.

Александрова следит и за работами коллег. Недавно она появилась на премьере фильма Сергея Урсуляка “Праведник”, главные роли в котором сыграли Александр Яценко, Сергей Маковецкий и Федор Добронравов. Марину и других российских деятелей киноиндустрии заметили московском киноцентре “КАРО 11 Октябрь”.

Глядя на снимки с мероприятия, знаменитую артистку можно признать с трудом. “Господи, помилуй, это кто?!” – задались на секунду вопросом редакторы “Дни.ру”, рассматривая фотографии. Александрова изменилась до неузнаваемости благодаря несвойственному ей образу. Марина обычно радовала поклонников более женственными нарядами. В этот же раз актриса почему-то предпочла надеть практически все черное – рубашку, жилет, брюки и сапоги.

Напомним, в прошлом году Марине Александровой исполнилось 40 лет. Через какие испытания прошла и чего добилась знаменитая российская артистка и мать двоих детей, ранее писали “Дни.ру”.


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