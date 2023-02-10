Мнение: О смерти непокорной Актрисы… Кто добил Лию Ахеджакову?

Вместо весёлой пятничной темы «про баб» — грустная #новость про одну женщину. Известную, неоднозначную, вольно думающую и вместе с тем, безусловно, яркую.

Но яркость и вольнодумство сейчас не ко двору и не ко времени. Потому случилось то, что случилось…

Актриса Лия Ахеджакова — увы, всё…

Лишилась своей последней роли на театральной сцене. Для актёра — это верная смерть. Вначале профессиональная, затем творческая, а после того уже и физическая не за горами. Чему примеров немало имеется в отечественной актёрской среде.

Как сообщается, Лия Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник». Из его репертуара убран легендарный спектакль «Игра в джин», где актриса вначале выходила на сцену вместе с Валентином Гафтом, а после его смерти — с 80-летним Василием Бочкарёвым. В последний год эта антреприза обрела популярность: зрительский интерес подогревало то, что участники актёрского дуэта занимали диаметрально противоположные позиции в отношении спецоперации.

Собственно, как считает актриса, именно из-за её негативного отношения к СВО и последовал «финальный аккорд», он же де-факто coup de grâce. «Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сообщила Лия Ахеджакова.

Она также добавила, что ситуация может обостриться и лишением ролей дело не ограничится. «Да, меня убрали из “Современника”. Мне жалко денег, они берут штраф у кого 50 тысяч, у кого 100 тысяч рублей, потом — объявят иноагентом. Уже лежит на это тоже донос в прокуратуре», — рассказала заслуженная артистка. Но уточнила, что тем не менее покидать Россию не намерена. «Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна всё это пережить. Слишком долго живу тут», — пояснила свою позицию Лия Ахеджакова.

Интересна, кстати, реакция её коллег по цеху. Одни говорят, мол, «допрыгалась» — дескать, «артисты, особенно заслуженные и народные, должны отдавать отчёт тому, что они делают, а сейчас нападать на Россию, на армию, на Путина — просто нельзя». Другие подчёркивают, что решение убрать из репертуара спектакль с пожилой актрисой — слишком жестоко. И несправедливо по отношению к зрителям тоже: многие ходят именно на конкретного актёра советской школы, которым нынешние «дарования» и в подмётки не годятся.

Ну и отдельный вопрос — давление на человека за его гражданскую позицию. Её можно не принимать, кртитковать, отвергать, с ней можно спорить как лично, так и публично. Однако же «выпихивать из профессии»? Напоминает худшие традиции #СССР, когда КГБ преследовал, например, режиссёра Анатолия Эфроса — и добил-таки. Теперь вот «силовая вертикаль» с её миллионами высокооплачиваемых правоохранителей ополчилась на 84-летнюю женщину. И будет гнать её, видимо, до самой смерти…

Что «воевать» больше не с кем?

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