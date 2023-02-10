Мнение: ПТСР в США

Вот интересная информация, как США справляются со своими ПТСР-больными.

“Семь лет назад началась эпидемия опиоидов в США, результат которой был абсолютно предсказуем еще тогда.

Напомню, что они абсолютный лидер по количеству рецептов на опиоидосодержащие болеутоляющие: в 1991 году такие рецепты получало 76 млн. человек, а в 2013 их было уже 259 млн., что эквивалентно дееспособному населению страны.

С этого момента и до сегодняшнего дня в результате передозировок рецептурными препаратами ежедневно умирает более 300 человек – 120 000 смертей в год, прирост на 15% от последнего надежного измерения.

Потери сопоставимые с военными и количество здесь не единственный индикатор. Статистику за 2021 год подробно разобрали и выяснилось, что значительная доля зависимых – служившие в «горячих точках», получившие ранения и члены их семей. Десять штатов-лидеров по призыву также лидеры в списке передозировок.

Все это для вашингтонского эстеблишмента «white trash», голосующий за Республиканцев и мечтающий о MAGA. Самые забытые люди на Земле.

Они должны получать пенсию и уважение окружающих, а вместо этого получают дешевое обезболивающее и быструю зависимость, переходящую в бесславную смерть.

Главное изменение с 2016 года – сейчас уже понятно, что это бесполезно лечить. Нечем и некем. Поэтому стараются бороться не с недугом, а с симптоматикой. Например, объявлять войну мексиканским картелям в очередной раз.

Как будто это они выписывают рецепты…”

Речь в записи, как я понял, прежде всего о фентаниле – опиоидном анальгетике, которым в США “лечат” всех подряд. “Викодин” (который прославил доктор Хаус) – тоже опиоидный анальгетик. У нас, думаю, для начала должна будет начаться беспримерная “эпидемия” алкоголизма.