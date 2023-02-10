В Болгарии снесут памятник русскому князю Владимиру Великому в знак протеста против действий России

Власти болгарского города Пештера поддержали снос памятника русскому князю Владимиру Святославовичу, который был установлен в 1988 году на фоне начавшегося возрождения структур Русской православной церкви. В тексте постановления указано, что таким образом болгары поддержат «всемирный отпор российской агрессии».

Заместитель мэра назвал произошедшее «отчётливым сигналом о том, что вся культура захватчиков будет нещадно искореняться, даже та, которая устремлена в века».

«Мы следуем правило о том, что нет никаких хороших русских и быть не может, – говорит он. – Фашизм у этих людей зашит на генном уровне. Это касается и их нынешних лидеров, и Барышникова, и Пушкина, и даже этого новгородского князя. Если бы он жил в наше время, он бы уже мечтал о том, как захватить Киев, в этом нет сомнений»

В настоящее время власти ищут технику, которая будет способна сдвинуть с места 240-тонную статую. Выдвигаются также идеи заменить голову князя на другую, причём быстросъёмную на случай изменений в политической повестке.

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